У Дарницькому районі Києва досі сильна пожежа після нічного обстрілу, відео

Три людини загинули у Дарницькому районі.

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Київ пережив чергову важку ніч — армія ворога завдала масований комбінований удар по столиці. У Дарницькому районі через російський обстріл загинули три людини.

Зафіксовані пошкодження нежитлових будівель в Дарницькому районі, а також пошкодження дитячого садочка.

Досі у Дарницькому районі сильна пожежа після обстрілу.

Відео з місцевих Телеграм-каналів

Велика вирва на Дарниці після атаки.

Нагадаємо, Росія вдарила по багатоповерхівках, дитсадках, освітніх закладах у Києві. 27 локацій столиці опинилися під російським ударом. Російська балістична ракета зруйнувала під’їзд 9-поверхівки в Києві – людей досі шукають під завалами.

Унаслідок атаки в Києві пошкоджено транспортну інфраструктуру, зокрема контактну мережу, що змінено рух транспорту.

ДСНС виявила касетні снаряди на Нивках у столиці.

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