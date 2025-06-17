В Дарницком районе Киева до сих пор сильный пожар после ночных обстрелов, видео

Три человека погибли в Дарницком районе.

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Киев пережил очередную тяжелую ночь – армия врага нанесла массированный комбинированный удар по столице. В Дарницком районе из-за российских обстрелов погибли три человека.

Зафиксированы повреждения нежилых построек в Дарницком районе, а также повреждения детского сада.

До сих пор в Дарницком районе сильный пожар после обстрела.

Воронка на Дарнице после атаки.

Напомним, Россия ударила по многоэтажкам, детсадам, образовательным учреждениям в Киеве. 27 локаций столицы оказались под российским ударом. Российская баллистическая ракета разрушила подъезд 9-этажки в Киеве – людей до сих пор ищут под завалами. На Нивках в Киеве нашли взрывоопасные шары.

В результате атаки в Киеве повреждена транспортная инфраструктура, в частности контактная сеть, изменено движение транспорта.

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