Российская баллистическая ракета разрушила подъезд 9-этажки в Киеве – людей до сих пор ищут под завалами

В результате удара разрушено 40 квартир.

Фото: Игорь Клименко

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В Соломенском районе Киева российская баллистическая ракета попала в 9-этажный жилой дом, полностью уничтожив один из подъездов, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. В результате удара разрушено более 40 квартир.

«Под завалами могут быть люди. Мы не исключаем того, что количество погибших может возрасти», - отметил Клименко. Кличко добавил, что под завалами могут находиться люди, и не исключил рост количества погибших.

На месте происшествия работают спасательные службы, которые разбирают завалы и ищут пострадавших.

Напомним, Россия ударила по многоэтажкам, детсадам, образовательным учреждениям в Киеве. 27 локаций столицы оказались под российским ударом.

В результате атаки в Киеве повреждена транспортная инфраструктура, в частности контактная сеть, изменено движение транспорта.

Фото: Игорь Клименко

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