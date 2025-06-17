Россия ударила по многоэтажкам, детсадам, образовательным учреждениям в Киеве – фото и видео последствий

27 локаций столицы оказались под российским ударом.

Фото: Суспільне

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В результате масштабного комбинированного удара России по Киеву 17 июня 2025 года предварительно погибли 14 человек, а количество пострадавших возросло до 55, сообщил мэр города Виталий Кличко и начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Как отметили в ГСЧС, 27 локаций в разных районах столицы оказались этой ночью под вражеским огнем. Среди них жилые дома, образовательные учреждения, объекты критической инфраструктуры.

В Соломенском районе повреждены два жилых дома. В пятиэтажке вспыхнул пожар, который уже локализован. Там зафиксировано 18 пострадавших: 13 получили медицинскую помощь на месте, шестеро госпитализированы. В другой локации района обвалился подъезд многоэтажки, где спасатели разбирают завалы и ищут людей. Гуманитарный штаб развернут по адресу ул. Академика Шалимова, 9а (школа №67). Дополнительные штабы помощи действуют в Соломенском и Дарницком районах.

В Святошинском районе поврежден жилой дом, в Соломенском - еще один дом и учебное заведение. В Дарницком районе пострадал детский сад и нежилые здания, в Днепровском - промышленная зона, предварительно без жертв. В Подольском районе зафиксировано падение обломков на открытую местность в двух местах, пострадавших нет.

По данным медиков, на 8:00 известно о 15 пострадавших и одном погибшем - гражданине США. Более 40 человек доставлены в медицинские учреждения. Экстренные службы продолжают работать на местах, уточняя детали атаки и количество жертв.

Фото: Суспільне

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