Росія вдарила по багатоповерхівках, дитсадках, освітніх закладах у Києві – фото та відео наслідків

27 локацій столиці опинилися під російським ударом.

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Унаслідок масштабного комбінованого удару Росії по Києву 17 червня 2025 року попередньо загинули 14 осіб, а кількість постраждалих зросла до 55, повідомив мер міста Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Як зазначили в ДСНС, 27 локацій у різних районах столиці опинилися цієї ночі під ворожим вогнем. Серед них житлові будинки, освітні заклади, об’єкти критичної інфраструктури.

У Солом’янському районі пошкоджено два житлові будинки. У п’ятиповерхівці спалахнула пожежа, яку вже локалізовано. Там зафіксовано 18 постраждалих: 13 отримали медичну допомогу на місці, шістьох госпіталізовано. В іншій локації району обвалився під’їзд багатоповерхівки, де рятувальники розбирають завали та шукають людей. Гуманітарний штаб розгорнуто за адресою вул. Академіка Шалімова, 9а (школа №67). Додаткові штаби допомоги діють у Солом’янському та Дарницькому районах.

У Святошинському районі пошкоджено житловий будинок, у Солом’янському — ще один будинок і навчальний заклад. У Дарницькому районі постраждав дитячий садок і нежитлові будівлі, у Дніпровському — промислова зона, попередньо без жертв. У Подільському районі зафіксовано падіння уламків на відкриту місцевість у двох місцях, постраждалих немає.

За даними медиків, на 8:00 відомо про 15 потерпілих і одного загиблого — громадянина США. Понад 40 осіб доставлено до медичних закладів. Екстрені служби продовжують працювати на місцях, уточнюючи деталі атаки та кількість жертв.

Фото: Суспільне

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