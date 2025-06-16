Поліцейські на Херсонщині наїхали на міну під час евакуації цивільних

Поліція Херсонщини врятувала чотирьох цивільних.

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У Херсонській області броньований автомобіль поліції підірвався на протипіхотній міні під час евакуації мирних жителів із Берислава, але правоохоронці успішно вивезли чотирьох цивільних у безпечне місце. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Херсонській області.

До бериславського підрозділу поліції звернулися представники військової адміністрації з проханням евакуювати чотирьох місцевих жителів: 56-річного чоловіка з його матір’ю, а також двох жінок віком 59 і 81 рік, які потребували переміщення в безпечніший регіон.

Патрульні поліцейські негайно вирушили на виклик. Під час руху їхній броньований автомобіль зачепив протипіхотну міну, імовірно типу «пелюстка». На щастя, ніхто з правоохоронців не постраждав, а транспорт зазнав незначних пошкоджень, що дозволило продовжити місію.

Діставшись до Берислава, евакуаційна група допомогла громадянам зібрати речі та оперативно транспортувала їх до безпечного населеного пункту.

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