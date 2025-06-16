Компанія Трампа запускає сервіс мобільного зв’язку та «золоті» смартфони

Trump Mobile запускає тариф за $47,45 та T1 Phone за $499.

Фото: Washington Post

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Компанія Trump Organization, що належить президенту США Дональду Трампу та керується його дітьми, анонсувала запуск сервісу мобільного зв’язку Trump Mobile та продаж смартфонів, виготовлених у США. Про це повідомляє Washington Post.

Презентацію нового проєкту провели сини Трампа — Ерік і Дональд Трамп-молодший. Основний тарифний план під назвою 47 Plan коштуватиме 47,45 долара на місяць і включатиме, зокрема, безкоштовні міжнародні дзвінки для сімей військових. Назва тарифу та його ціна відсилають до Дональда Трампа, який був 45-м і є 47-м президентом США.

Trump Mobile співпрацюватиме з трьома найбільшими операторами США, використовуючи угоди про перепродаж як віртуальний оператор мобільної мережі. Крім того, компанія представила смартфон T1 Phone у «елегантному золотому» дизайні, який виготовлятиметься в США та коштуватиме 499 доларів.

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