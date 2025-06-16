Компания Трампа запускает сервис мобильной связи и «золотые» смартфоны

Trump Mobile запускает тариф за $47,45 и T1 Phone за $499.

Фото: Washington Post

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Компания Trump Organization, принадлежащая президенту США Дональду Трампу и управляемая его детьми, анонсировала запуск сервиса мобильной связи Trump Mobile и продажу смартфонов, изготовленных в США. Об этом сообщает Washington Post.

Презентацию нового проекта провели сыновья Трампа - Эрик и Дональд Трамп-младший. Основной тарифный план под названием 47 Plan будет стоить 47,45 доллара в месяц и будет включать, в частности, бесплатные международные звонки для семей военных. Название тарифа и его цена отсылают к Дональду Трампу, который был 45-м и является 47-м президентом США.

Trump Mobile будет сотрудничать с тремя крупнейшими операторами США, используя соглашения о перепродаже как виртуальный оператор мобильной сети. Кроме того, компания представила смартфон T1 Phone в «элегантном золотом» дизайне, который будет производиться в США и будет стоить 499 долларов.

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