«Мы уволимся в отставку, потому что у нас есть достоинство» – в Верховном Суде выступили против «переоценки» судей

В Верховном Суде пригрозили массовой отставкой в случае, если парламент позволит проводить «переоценку» добропорядочности судей главного суда страны, а Высшему совету правосудия досталось за попытку «удержаться на двух стульях».

Источник фото: Верховный Суд

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Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики 12 июня 2025 года провел обсуждение законопроекта № 13165-2 ко второму чтению, а также предложений, которые поступили от Генерального директората Европейской комиссии по вопросам расширения и восточного соседства (DG ENEST).

Кто и что требует от украинского правительства и парламента

Напомним, что 3 июня Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 13165-2.

Законопроект предусматривает, что проверке подлежат декларации добропорядочности нового, более детализированного образца, фактически всех судей страны в соответствии с заранее установленным порядком.

Вместе с тем в парламенте еще раньше был зарегистрирован еще один законопроект – № 13165, инициатором которого является Кабинет министров. Законопроект предусматривает, что после вступления закона в силу, в течение 24 месяцев ВККС и Общественный совет добропорядочности проводят проверку деклараций добропорядочности и родственных связей судей Верховного Суда и высших специализированных судов за весь период их карьеры.

Последствиями проверок, согласно предложенному правительством законопроекту, может стать привлечение судей к дисциплинарной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», в правительстве отмечают, что именно на таком варианте проверок настаивают иностранные партнеры Украины в рамках соблюдения нею своих международных обязательств в вопросах преодоления коррупционных рисков в судебной власти. В свою очередь в Верховном Суде и в парламенте заподозрили, что на самом деле речь идет о лоббировании интересов иностранных проектов технической помощи и украинских общественных организаций с иностранным финансированием, которые, собственно, и будут задействованы в проверке деклараций судей.

Также в Верховном Суде и в парламенте высказали мнение, что никаких международных обязательств об обязательной проверке, как судей ВС, ВАКС, так и украинских судей в целом, на самом деле вообще не существует.

Попытка понять то, что непонятно

Во время заседания Комитета 12 июня народные депутаты и представители судебной власти снова попытались разобраться, кто и почему требует от украинских властей принять закон, которым будет начата масштабная проверка добропорядочности судей Верховного Суда и высших специализированных судов, то есть Высшего антикоррупционного суда, а также украинских судей в целом.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», предыдущая попытка выяснить, кому и зачем понадобилось проверять добропорядочность судей Верховного Суда, фактически потерпела неудачу.

27 мая Министерство юстиции лишь сообщило, что такая проверка необходима для выполнения евроинтеграционных обязательств Украины, а также для выполнения требований плана финансовой поддержки Украины на 2024-2027 годы, известного как Ukraine Facility Plan.

Однако 12 июня в заседании Комитета принял участие не только представитель Министерства юстиции, но и представитель Министерства экономики, являющегося национальным координатором выполнения требований Ukraine Facility Plan.

Начальник Управления координации внедрения Украиной плана Ukraine Facility Валерий Прокопец рассказал, что на проверке добропорядочности судей Верховного Суда и ВАКС настаивает Еврокомиссия, которая через свой Директорат по расширению направила в Минэкономики соответствующее письмо.

«У нас действительно нет официальных писем от Еврокомиссии, именно как высшего органа исполнительной власти ЕС, однако письмо о необходимости внедрения проверок добропорядочности судей Верховного Суда пришло к нам с официального служебного электронного адреса Генерального директората Еврокомиссии по вопросам расширения и восточного соседства. Это традиционный способ коммуникации – нам на электронную почту присылают письмо с рекомендациями за подписью конкретного должностного лица Еврокомиссии, а Минэкономики в дальнейшем доводит изложенные позиции до того или иного органа власти, задействованного в выполнении Ukraine Facility», - рассказал Валерий Прокопец.

Представитель Минэкономики добавил, что подобные письма от Генерального директората ЕК по вопросам расширения и восточного соседства, в министерстве и правительстве считают официальной позицией Еврокомиссии по тем или иным вопросам.

«Если в процессе проработки рекомендаций возникает какой-то вопрос или есть необходимость что-то уточнить, то раз в месяц с представителями Еврокомиссии проходят встречи, то есть проводятся дополнительные консультации. В целом хочу отметить, что невыполнение рекомендаций наших партнеров может вызвать негативные для нас последствия», - сообщил Валерий Прокопец.

Впрочем, на вопрос депутатов, привлекаются ли на время консультаций с Еврокомиссией представители судебной власти Украины, чиновник ответил несколько уклончиво.

«Мы и сейчас проводим консультации с судебной властью», - отметил представитель Минэкономики.

Заместитель министра юстиции Александр Банчук добавил, что действительно проверка добропорядочности судей Верховного Суда не является прямым требованием Ukraine Facility Plan, а является своего рода «видением» Еврокомиссии процесса восстановления доверия к Верховному Суду.

«Но это позиция Еврокомиссии в отношении Украины как к государству, которое является кандидатом в члены ЕС. И да, Еврокомиссия нас просто ставит перед фактом как кандидата в ЕС, какие нам рекомендации необходимо выполнить. Требование о необходимости проверки добропорядочности изложено в двух Отчетах относительно расширения ЕС за 2023 и 2024 годы, а также в «Дорожной карте по верховенству права» в рамках переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС», – рассказал представитель Минюста.

Оппонентом представителей органов исполнительной власти выступил первый заместитель руководителя аппарата Верховного Суда Расим Бабанлы.

«В «Дорожной карте» речь все-таки идет о введении индивидуальных проверок деклараций добропорядочности судей Верховного Суда и высших специализированных судов на основе риск-ориентированного подхода. То есть, речь идет не о коллективной и тотальной проверке судей, а исключительно о проверках в случаях, когда для этого есть реальные основания. Нужно шире смотреть на вещи, а не только трактовать какое-нибудь одно предложение», - отметил Расим Бабанлы.

«Восстание» Верховного Суда

Особенно эмоциональным было выступление на Комитете заместителя председателя Верховного Суда Александра Мамалуя, представлявшего позицию судейского корпуса главного суда страны.

«Мы против этой проверки, мы против проверки судей Верховного Суда и ВАКС. Никаких оснований для таких проверок нет. Верховный Суд работает менее 8 лет, но его постоянно пытаются затянуть в какое-либо оценивание или проверку. Это отвратительно для нас. Мы никому ничего плохого не сделали. Лично я никому не позволю себя проверять. Кто вообще эти люди, которые собираются нас проверять? Почему они решили, что могут получить право проверять нас? Судьи Верховного суда работают и помогают армии. Они также несут бремя войны, как и другие члены нашего общества», - сообщил Александр Мамалуй.

Судья отметил, что если дело все же дойдет до проверок добропорядочности судей Верховного Суда, то большинство из них уволятся в отставку.

«Более чем сто судей Верховного Суда имеют право на отставку. Если эти проверки будут введены, многие из них уйдут в отставку. И не потому, что они чего-то боятся, а потому, что их шляхетская честь не позволяет им так поступать с собой. И тогда правосудие в кассационной инстанции будет парализовано», – рассказал Александр Мамалуй.

Замглавы ВС добавил, что уже сейчас есть немало способов проверить добропорядочность конкретного судьи Верховного Суда.

«Если кто-то считает, что какой-то судья Верховного Суда допустил нарушение, то он может обратиться в ту же ВККС с просьбой провести проверку декларации судьи», – рассказал заместитель председателя ВС.

Александра Мамалуя поддержал председатель Совета судей Украины Богдан Монич.

«Мы против того, чтобы этот инструмент – обязательная проверка деклараций добропорядочности, превратился в очередной вариант квалификационного оценивания судей. Судьи могут уйти в отставку, не тратя на это все время», – добавил Богдан Монич.

Также против предложенной спорным законопроектом формы проверок высказались судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Наталья Блаживская и Ирина Желтобрюх.

«Два стула» Высшего совета правосудия

В отличие от Верховного Суда и Совета судей, достаточно неоднозначную позицию во время обсуждения занял Высший совет правосудия.

На заседание Комитета Совет правосудия делегировал сразу трех своих членов – Юлию Бокову, Сергея Бурлакова и Николая Мороза.

Член ВСП Юлия Бокова сообщила присутствующим, что в настоящее время в Совете правосудия нет единой позиции относительно проверок добропорядочности судей Верховного Суда и высших специализированных судов. Однако ВСП все же открыт для сотрудничества со сторонами, которые могут быть задействованы в реализации положений законопроекта № 13165 и № 13165-2.

Также члены ВСП напомнили, что 22 мая Совет правосудия обратился в Европейскую комиссию «За демократию через право» («Венецианская комиссия»), с просьбой дать оценку ряду законопроектов, в том числе касающихся проверки судей на добропорядочность.

Как отметили представители ВСП, «Венецианская комиссия» уже вступила в коммуникацию с Советом правосудия, однако быстрой реакции от «Венецианской комиссии» ожидать не стоит – соответствующее заключение Комиссия предоставит только во время своей сессии, которая состоится в октябре 2025 года.

Что касается консультативного вывода относительно законопроектов собственно от самого ВСП, то пока что Совет правосудия еще не готов предоставить такой вывод.

Против введения проверок добропорядочности лично высказался только Сергей Бурлаков.

«Какова цель этой декларации добропорядочности? Не считаю, что нужно спешить в этом вопросе. И прямо сейчас может проводиться проверка добропорядочности, хотя и по жалобе лица», - отметил Сергей Бурлаков.

Впрочем, противоречивые заявления членов СРП не понравились народным депутатам.

«На двух стульях усидеть хотите!», – прокричал заместитель председателя Комитета Валерий Божик.

«Совет правосудия, а вы со своей позицией по законопроектам вообще определяться планируете? Если ВСП видит угрозу независимости для судебной власти, то мы ждем от вас соответствующего заключения. А в целом, я лично не уверен, что парламент будет ждать, когда «Венецианская комиссия» предоставит свой вывод, учитывая, что это произойдет в октябре. Возможно, Высшему совету правосудия необходимо рассмотреть законопроект, не дожидаясь вывода «Венецианской комиссии», - отметил председатель Комитета Денис Маслов.

«Надеемся, что в ближайшее время Совет правосудия определится со своей позицией», - сообщил в ответ член ВСП Николай Мороз.

ВККС готова проверять декларации судей, но есть нюанс

Члены Высшей квалификационной комиссии судей Руслан Сидорович и Виталий Гацелюк сообщили, что ВККС в принципе, в случае необходимости, может начать проверку деклараций судей высших судов, проблема только в том, где найти для этого время и как обеспечить объективность таких проверок.

«Мы и сейчас можем проверять декларации добропорядочности судей, даже касательно обстоятельств, которые возникли десять лет назад», - сообщил Виталий Гацелюк.

«Если мы сейчас приступим к детальной и «инквизиционной» проверке декларации каждого судьи, то так мы не завершим ни один из конкурсов на должности судей», - отметил Руслан Сидорович.

По данным ВККС, с июня 2023 года по апрель 2025 года Комиссия по заявлениям от граждан проверила декларации добропорядочности 87 судей.

В 54 случаях Комиссия оставила указанные заявления без рассмотрения, в 37 случаях указанная в обращениях информация была признана не нашедшей подтверждения, и только в 7 случаях ВККС обратилась к ВСП в связи с тем, что изложенная в обращениях информация, по мнению Комиссии, нашла подтверждение.

В целом, по данным Комитета правовой политики, с момента введения деклараций добропорядочности судьи в 2016 году, украинские судьи подали не менее 50 тысяч деклараций добропорядочности.

О чем говорили народные депутаты

Народные депутаты из Комитета правовой политики, судя по обсуждению, пока в целом критически относятся к идее обязательной проверки деклараций судей.

«Что касается всех этих наших международных обязательств, то мне лично непонятно, кто там, о чем конкретно договаривался и для чего это вообще нужно», - сообщил заместитель председателя Комитета Валерий Божик.

«У меня есть сомнения в необходимости существования декларации добропорядочности в предложенном виде. Я не понимаю, как договаривались обо всех этих условиях. Кто-то спрашивал мнение судебной власти? Кажется, что кто-то когда-то решил, что украинских судей не жалко. А способность ВККС все это проверить, почему вообще никто не учитывает? В целом нужно еще работать над этим законопроектом», - отметил председатель Комитета Денис Маслов.

При этом Денис Маслов напомнил, что в случае, если Украина все же не найдет какого-либо приемлемого выхода из ситуации с проверкой добропорядочности судей, то у страны могут возникнуть проблемы с выполнением плана Ukraine Facility, а затем и с получением очередных денег от ЕС.

Автор: Вячеслав Хрипун

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