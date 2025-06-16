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Мошенники охотятся на семьи военных – Лубинец назвал схемы обмана

21:44, 16 июня 2025
Мошенники активизировались, используя эмоциональное состояние семей украинских военных, – Лубинец.
Мошенники охотятся на семьи военных – Лубинец назвал схемы обмана
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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец предупредил об активизации мошенников, которые используют уязвимое эмоциональное состояние семей украинских военных, чтобы нажиться на их беде. Об этом он сообщил, описав основные схемы аферистов.

Основные мошеннические схемы:

- «Внесение в список на обмен»: злоумышленники выдают себя за представителей официальных структур или посредников, предлагая за деньги включить военнослужащего в списки на обмен.

- «Родной в госпитале»: мошенники утверждают, что пропавший военный находится в тяжелом состоянии и нуждается в срочном лечении, требуя немедленного перевода средств.

- Вымогательство и запугивание: аферисты звонят родным, угрожают и оказывают психологическое давление, требуя деньги.

- Выманивание банковских данных: под видом «помощи» мошенники пытаются получить доступ к банковским картам, на которые поступают выплаты.

Лубинец также обратил внимание на новую опасную схему - манипуляции с массовыми обращениями. Семьи призывают отправлять обращения в государственные и международные организации, предоставлять доказательства (фото, скриншоты) в личные сообщения и распространять эти инструкции в чатах. По словам омбудсмена, это является частью информационно-психологической операции врага, которая создает хаос и дезинформацию, не имея ничего общего с реальными процессами обмена.

«Еще раз подчеркиваю, что вопрос обмена - исключительно компетенция государства. Никаких «платных взносов» не существует. Персональные и финансовые данные - под защитой. В таких обстоятельствах любая информация может казаться шансом. Именно этим пользуются мошенники. Берегите себя и своих родных. При подозрительных ситуациях - обращайтесь в правоохранительные органы», - подчеркнул Лубинец.

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мошенник военные Дмитрий Лубинец

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