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Шахраї полюють на родини військових – Лубінець назвав схеми обману

21:44, 16 червня 2025
Шахраї активізувалися, використовуючи емоційний стан родин українських військових, — Лубінець.
Шахраї полюють на родини військових – Лубінець назвав схеми обману
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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець попередив про активізацію шахраїв, які використовують вразливий емоційний стан родин українських військових, щоб нажитися на їхній біді. Про це він повідомив, описавши основні схеми аферистів.

Основні шахрайські схеми:

  • «Внесення до списку на обмін»: зловмисники видають себе за представників офіційних структур або посередників, пропонуючи за гроші включити військовослужбовця до списків на обмін.
  • «Рідний у шпиталі»: шахраї стверджують, що зниклий військовий перебуває у тяжкому стані та потребує термінового лікування, вимагаючи негайного переказу коштів.
  • Вимагання та залякування: аферисти телефонують рідним, погрожують і чинять психологічний тиск, вимагаючи гроші.
  • Виманювання банківських даних: під виглядом «допомоги» шахраї намагаються отримати доступ до банківських карток, на які надходять виплати.

Лубінець також звернув увагу на нову небезпечну схему — маніпуляції з масовими зверненнями. Родини закликають надсилати звернення до державних і міжнародних організацій, надавати докази (фото, скріншоти) у приватні повідомлення та поширювати ці інструкції в чатах. За словами омбудсмена, це є частиною інформаційно-психологічної операції ворога, яка створює хаос і дезінформацію, не маючи нічого спільного з реальними процесами обміну.

«Ще раз наголошую, що питання обміну — виключно компетенція держави. Жодних «платних внесень» не існує. Персональні та фінансові дані — під захистом. У таких обставинах будь-яка інформація може здаватися шансом. Саме цим користуються шахраї. Бережіть себе та своїх рідних. За підозрілих ситуацій — звертайтесь до правоохоронних органів», — наголосив Лубінець.

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шахрай військові Дмитро Лубінець

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