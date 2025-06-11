Міністерство юстиції запідозрили у лобіюванні інтересів проектів технічної допомоги та громадськості, які хочуть перевіряти доброчесність суддів Верховного Суду та ВАКС

Верховний Суд та народні депутати не змогли з’ясувати, хто конкретно є автором ідеї перевірки декларацій доброчесності суддів ВС та ВАКС.

Джерело фото — Верховний Суд

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Верховний Суд, Рада суддів України та Комітет Верховної Ради з питань правової політики так і не змогли з’ясувати, хто ж конкретно є автором ідеї обов’язкової перевірки декларацій доброчесності суддів Верховного Суду та суддів Вищого антикорупційного суду.

Під час спроб з’ясувати, хто конкретно пропонує ВККС та Громадській раді доброчесності протягом двох років здійснювати перевірку декларацій суддів вищих судів, незважаючи на низку інших невідкладних завдань, які стоять перед зазначеними органами, Міністерство юстиції фактично відмовилося надати конкретну відповідь.

Нагадаємо, що 9 квітня 2025 року у парламенті був зареєстрований законопроект № 13165 щодо удосконалення процедур подання та перевірки декларацій доброчесності суддів, ініціатором якого є Кабінет Міністрів.

Законопроект передбачає, що після набуття законом чинності протягом 24 місяців ВККС та ГРД проводять перевірку декларацій доброчесності та родинних зв’язків суддів Верховного Суду та вищих спеціалізованих судів за весь період їх кар’єри.

Наслідками перевірок, відповідно до запропонованого Урядом законопроекту, може стати притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності за декларування завідомо недостовірних відомостей.

Однак 25 квітня у парламенті був зареєстрований альтернативний законопроект № 13165-2, ініціатором якого став заступник голови Комітету ВРУ з питань правової політики Іван Калаур.

Зазначений законопроект кардинально відрізняється від законопроекту № 13165.

Зокрема, з тексту законопроекту зникли згадки про перевірку декларацій доброчесності суддів ВС та ВАКС – тепер перевірці підлягають декларації в принципі усіх суддів країни, але вже у відповідності до заздалегідь встановленого порядку (тобто вже без згадки про обов’язковість та терміновість таких перевірок).

Також у законопроекті відсутня згадка про участь у перевірці декларацій доброчесності ГРД – встановлено, що такі перевірки здійснює ВККС самостійно.

Крім того, законопроект пропонує наділити суддів, які незгодні з рішеннями ВККС щодо підсумків перевірки декларацій, правом оскарження рішень Комісії в порядку адміністративного судочинства.

22 травня Пленум Верховного Суду рекомендував відхилити законопроект № 13165, але виступив за доопрацювання законопроекту № 13165-2.

27 травня Комітет з питань правової політики рекомендував парламенту прийняти законопроект № 13165-2 у першому читанні. 3 червня Верховна Рада ухвалила законопроект у першому читанні.

Під час засідання Комітету 27 травня, як Верховний Суд, так і народні депутати намагалися зрозуміти, чому Міністерство юстиції вважає за потрібне провести перевірку виключно суддів ВС та ВАКС, а також хто взагалі є автором такої ідеї.

«Хотів запитати, а хто є автором урядового законопроекту? Це ви складали текст, Ольга Стефанішина чи Денис Шмигаль? Хто саме був автором?», - поцікавився заступник голови Комітету Павло Павліш.

Заступник міністра юстиції Олександр Банчук розповів, що норми законопроекту нібито пов’язані з вимогами іноземних партнерів у межах міжнародних зобов’язань України.

«Законопроект передбачений планом Ukraine Facility (програма фінансової підтримки від ЄС на 2024-2027 роки), окремі його положення передбачені Звітом про розширення Європейського Союзу. Відповідно позиція Європейської комісії полягає у тому, що потрібно передбачити перевірку Вищою кваліфікаційною комісією суддів декларацій доброчесності суддів Верховного Суду і вищих спеціалізованих судів.

Позиція європейської сторони полягає також і у тому, що перевірка цих декларацій повинна здійснюватися незалежними експертами – мають бути залучені саме міжнародні експерти. Наша позиція, урядова, передбачає, що перевірка має здійснюватися Вищою кваліфікаційною комісією суддів із залученням Громадської ради доброчесності.

Що стосується авторства законопроекту, то суб'єктом законодавчої ініціативи є Кабінет Міністрів. Тобто це Кабінет Міністрів, Міністерство юстиції, відповідний заступник міністра – тобто я, який координує підрозділ, який готував цей законопроект, а саме Директорат правосуддя та кримінальної юстиції.

Від Європейської комісії була відповідна позиція, яка відображена у висновку Проекту ЄС "Право-Justice". Там були дві зміни, які не ми врахували. Перша зміна – це те, щоб перевірка здійснювалася 3 роки. Друга зміна – це те, щоб ця перевірка здійснювалася ВККС разом з Громадською радою міжнародних експертів. Ці пропозиції ми не підтримали», - розповів Олександр Банчук.

Однак позиція Міністерства юстиції викликала зауваження зі сторони Верховного Суду.

«Дивимось, звідки виникло це питання. Зараз заступник міністра юстиції його озвучив, але, на мій погляд, не всі деталі наголошені. Що мається на увазі? Обґрунтування – наче це вимоги в євроінтеграційному процесі. Та не стоїть так вимога. І тут я думаю, що, в принципі, десь ми маємо певне непорозуміння і певні розбіжності із саме Міністерством юстиції.

23 травня 2025 року Верховний Суд провів Пленум, де визнав, що окремі положення щодо удосконалення процедур подання та перевірки декларацій доброчесності суддів (законопроект 13165) створюють загрозу незалежності судової гілки влади та призведуть до порушення принципу суддівської незалежності», - повідомив голова Верховного Суду Станіслав Кравченко.

Позицію голови ВС підтримав також голова Ради суддів України Богдан Моніч.

При цьому перший заступник керівника апарату Верховного Суду фактично повідомив про те, що Міністерство юстиції не зовсім коректно інтерпретує ту чи іншу інформацію відносно міжнародних зобов’язань України.

«Проєкт Право-Justice – це проєкт міжнародної технічної допомоги, який надає експертну допомогу Україні, і його позиція не репрезентує позицію Європейської комісії. І той висновок, в якому вони щось проаналізували, а чогось не проаналізували, а тим більше, що вони аналізували лише один законопроект, точно не може бути опорою для інтерпретації позиції Європейської комісії. Я теж цей висновок бачив, я бачив, хто цей експерт, який його писав, і пропоную дуже обережно ставитись до того, щоб надавати правничої сили таким документам», - повідомив Расім Бабанли.

Фінальну точку у питанні, бути або не бути перевіркам на доброчесність суддів Верховного Суду та ВАКС, вже скоро повинна поставити Верховна Рада.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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