Министерство юстиции заподозрили в лоббировании интересов проектов технической помощи и общественности, желающих проверять добропорядочность судей Верховного Суда и ВАКС

Верховный Суд и народные депутаты не смогли выяснить, кто конкретно является автором идеи проверки деклараций добропорядочности судей ВС и ВАКС.

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Верховный Суд, Совет судей Украины и Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики так и не смогли выяснить, кто конкретно является автором идеи обязательной проверки деклараций добропорядочности судей Верховного Суда и судей Высшего антикоррупционного суда.

В ходе попыток выяснить, кто конкретно предлагает ВККС и Общественному совету добропорядочности в течение двух лет осуществлять проверку деклараций судей высших судов, несмотря на ряд других неотложных задач, стоящих перед указанными органами, Министерство юстиции фактически отказалось дать конкретный ответ.

Напомним, что 9 апреля 2025 года в парламенте был зарегистрирован законопроект № 13165 по усовершенствованию процедур подачи и проверки деклараций добропорядочности судей, инициатором которого является Кабинет Министров.

Законопроект предусматривает, что после вступления закона в силу в течение 24 месяцев ВККС и ОСД проводят проверку деклараций добропорядочности и родственных связей судей Верховного Суда и высших специализированных судов за весь период их карьеры.

Последствиями проверок, согласно предложенному правительством законопроекту, может стать привлечение судей к дисциплинарной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений.

Однако 25 апреля в парламенте был зарегистрирован альтернативный законопроект №13165-2, инициатором которого стал заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правовой политики Иван Калаур.

Указанный законопроект кардинально отличается от законопроекта № 13165.

В частности, из текста законопроекта исчезли упоминания о проверке деклараций добропорядочности судей ВС и ВАКС – теперь проверке подлежат декларации в принципе всех судей страны, но уже в соответствии с заранее установленным порядком (т. е. без упоминания об обязательности и срочности таких проверок).

Также в законопроекте отсутствует упоминание об участии в проверке деклараций добропорядочности ОСД – определено, что такие проверки осуществляет ВККС самостоятельно.

Кроме того, законопроект предлагает наделить судей, которые не согласны с решениями ВККС относительно итогов проверки их деклараций, правом обжалования решений Комиссии в порядке административного судопроизводства.

22 мая Пленум Верховного Суда рекомендовал отклонить законопроект № 13165, но выступил за доработку законопроекта № 13165-2.

27 мая Комитет по правовой политике рекомендовал парламенту принять законопроект № 13165-2 в первом чтении. 3 июня Верховная Рада приняла законопроект в первом чтении.

Во время заседания Комитета 27 мая, как Верховный Суд, так и народные депутаты пытались понять, почему Министерство юстиции считает необходимым провести проверку исключительно судей ВС и ВАКС, а также кто вообще является автором этой идеи.

«Хотел спросить, а кто автор правительственного законопроекта? Это вы составляли текст, Ольга Стефанишина или Денис Шмигаль? Кто именно был автором?», - поинтересовался заместитель председателя Комитета Павел Павлиш.

Заместитель министра юстиции Александр Банчук рассказал, что нормы законопроекта якобы связаны с требованиями иностранных партнеров в рамках международных обязательств Украины.

Заместитель министра юстиции Александр Банчук рассказал, что нормы законопроекта якобы связаны с требованиями иностранных партнеров в рамках международных обязательств Украины.

«Законопроект предусмотрен планом Ukraine Facility (программа финансовой поддержки от ЕС на 2024-2027 годы), отдельные его положения предусмотрены Отчетом о расширении Европейского Союза. Соответственно, позиция Европейской комиссии состоит в том, что нужно предусмотреть проверку Высшей квалификационной комиссией судей деклараций добропорядочности судей Верховного Суда и высших специализированных судов.

Позиция европейской стороны также состоит в том, что проверка этих деклараций должна осуществляться независимыми экспертами – должны быть привлечены именно международные эксперты. Наша позиция правительственная предполагает, что проверка должна осуществляться Высшей квалификационной комиссией судей с привлечением Общественного совета добропорядочности.

Что касается авторства законопроекта, то субъектом законодательной инициативы является Кабинет Министров. Таким образом, это Кабинет Министров, Министерство юстиции, соответствующий заместитель министра – то есть я, координирующий подразделение, готовившее этот законопроект, а именно Директорат правосудия и уголовной юстиции.

От Европейской комиссии была соответствующая позиция, отраженная в заключении Проекта ЕС "Право-Justice". Там были две нормы, которые мы не учли. Первая норма – это то, чтобы проверка производилась 3 года. Вторая норма – это то, чтобы эта проверка проводилась ВККС вместе с Общественным советом международных экспертов. Эти предложения мы не поддержали», – рассказал Александр Банчук.

Однако позиция Министерства юстиции вызвала замечания у Верховного Суда.

«Смотрим, откуда возник этот вопрос. Сейчас заместитель министра юстиции его озвучил, но, на мой взгляд, не все детали отмечены. Что подразумевается? Обоснование – как будто это требования в рамках евроинтеграционного процесса. Но не стоит так в реальности требование. И здесь, я думаю, в принципе, где-то у нас есть определенное недопонимание и определенные разногласия с именно Министерством юстиции.

23 мая 2025 года Верховный Суд провел Пленум, где признал, что отдельные положения по усовершенствованию процедур подачи и проверки деклараций добропорядочности судей (законопроект 13165) создают угрозу независимости судебной ветви власти и приведут к нарушению принципа судейской независимости», - сообщил председатель Верховного Суда Станислав Кравченко.

Позицию главы ВС также поддержал председатель Совета судей Украины Богдан Монич.

При этом первый заместитель руководителя аппарата Верховного Суда Расим Бабанлы фактически сообщил, что Министерство юстиции не совсем корректно интерпретирует ту или иную информацию относительно международных обязательств Украины.

«Проект «Право-Justice» – это проект международной технической помощи, который оказывает экспертную помощь Украине, и его позиция не представляет позицию Европейской комиссии. И тот вывод, в котором они что-то проанализировали, а чего-то не проанализировали, а, тем более что они анализировали только один законопроект, точно не может быть опорой для интерпретации позиции Европейской комиссии. Я тоже этот вывод видел, и я видел, кто этот эксперт, который его написал, и я предлагаю очень осторожно относиться к тому, чтобы придавать правовую силу таким документом», - сообщил Расим Бабанлы.

Финальную точку в вопросе, быть или не быть проверкам на добропорядочность судей Верховного Суда и ВАКС, уже скоро должна поставить Верховная Рада.

Автор: Вячеслав Хрипун

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