США сократят финансирование на помощь Украине в будущем оборонном бюджете, — Пит Хегсет

Министр обороны США заявил, что нынешняя американская администрация планирует сократить финансирование на помощь безопасности Украины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Соединенные Штаты Америки намерены в будущем сократить расходы на помощь Украине в войне. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет во время слушаний в комитете Палаты представителей США, передает Associated Press.

В частности, на вопрос конгрессмена от Демократической партии Джозефа Моррелла о финансировании помощи в сфере безопасности для Украины Хегсет ответил, что «бюджет на нее будет сокращен».

«Как вы знаете, эта администрация имеет совершенно иной взгляд на этот конфликт (войну в Украине. — Ред.). Мы считаем, что мирное урегулирование — в интересах обеих сторон и в интересах нашей страны, особенно с учетом всех противостояний в мире», — заявил Хегсет.

Глава Пентагона также отметил, что «победа» Украины в войне до сих пор не была четко определена, «как и путь к ней».

«В результате президент Трамп очень заинтересован в пути к миру, который остановит убийства и кровопролитие», — подытожил министр обороны США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.