США скоротять фінансування на допомогу Україні у майбутньому оборонному бюджеті, — Піт Гегсет

Міністр оборони США заявив, що нинішня американська адміністрація планує скоротити фінансування на безпекову допомогу Україні.

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Сполучені Штати Америки мають намір у майбутньому скоротити витрати на допомогу Україні у війні. Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет під час слухань у комітеті Палати представників США, передає Associated Press.

Зокрема, на запитання конгресмена від Демократичної партії Джозефа Моррела про фінансування безпекової допомоги Україні Гегсет відповів, що «бюджет на неї буде скорочено».

«Як ви знаєте, ця адміністрація має зовсім інший погляд на цей конфлікт (війну в Україні. – Ред.). Ми вважаємо, що мирне врегулювання – в інтересах обох сторін і в інтересах нашої країни, особливо з огляду на всі протистояння у світі», – сказав Гегсет.

Очільник Пентагону також заявив, що «перемога» України у війні досі не була чітко визначена, «як і шлях до неї».

«Як результат, президент Трамп дуже зацікавлений у шляху до миру, який зупинить вбивства і кровопролиття», – підсумував міністр оборони СЩА.

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