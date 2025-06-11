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Ситуація зі змінами до бюджету для збільшення оборонних видатків на 400 млрд грн не є критичною – Роксолана Підласа

08:00, 11 червня 2025
Причина у тому, що партнери стали постачати менше зброї – голова бюджетного комітету Роксолана Підласа пояснила, чи відобразиться це на грошовому забезпеченні військовослужбовців.
Ситуація зі змінами до бюджету для збільшення оборонних видатків на 400 млрд грн не є критичною – Роксолана Підласа
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Верховна Рада на початку липня може розглянути зміни до державного бюджету на 2025 рік, збільшивши видатки на оборону орієнтовно на 400 млрд грн. У другому читанні документ можуть ухвалити вже у серпні.

Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа пояснила, що на етапі планування державного бюджету на 2025 рік на оборону була закладена сума 2,2 трлн грн.

«Військове командування планувало, що цих коштів вистачить. Але, коли почався новий рік і вони побачили, що ситуація з підтримкою міжнародних партнерів змінюється, уряд зрозумів, що зростає потреба у власних закупівлях озброєння.

Тобто, наші партнери стали постачати менше зброї. Тоді стало зрозуміло, що потрібно використовувати більше власних коштів на цю потребу і, власне, у перші півроку було законтрактоване озброєння та боєприпаси на великі суми, понад 300 млрд, які були наближені з майбутніх видатків на зарплату військовослужбовців.

Таким чином, зараз і уряд, і парламент мають оперативно внести зміни до державного бюджету, щоби потреба у забезпеченні військовослужбовців і у майбутніх закупівлях озброєння була повністю закрита.

Зараз мова йде про суму у 400 млрд грн», зазначила Роксолана Підласа.

На уточнююче запитання, чи 400 млрд нестачі стосується і виплат для військових, Підласа зауважила, що така ситуація повторюється кожного року, тому що Міністерство оборони планує видатки на цілий рік, але також має потребу оперативно реагувати на зміни, як на полі бою, так і зміни у постачанні озброєння від міжнародних партнерів, коли виникає якась пауза, особливо, в постачанні від міжнародних партнерів.

Тоді уряд України повинен оперативно шукати додаткові кошти на закупівлі, щоб фронт був постійно безперервно забезпечений.

«Я би не сказала, що ситуація зараз критична. Вона є плановою. А до кінця серпня законопроект буде проголосовано, підписано Президентом і він набуде чинності. Тому жодних перебоїв у забезпеченні військовослужбовців не буде, так само, як їх і не було в попередні роки», вказала голова комітету.

При цьому, як раніше і міністр фінансів Сергій Марченко, Роксолана Підласа підкреслила, що підняття податків «однозначно не планується».

«Тим паче, що в нас є певне перевиконання у Державній податковій службі. Разом Державна податкова і Державна митна служба за 5-ть місяців цього року перевиконали план по надходженням на 41 млрд грн. Ці кошти безперечно будуть використані на потреби оборони.

Крім того, Великобританія надала нам гроші на закупівлю зброї. Це перші гроші від міжнародних партнерів, які можна використовувати на потреби оборони.

Мова йде про 82 млрд грн в цьому році. Завдяки цьому ми можемо частку свого власного ресурсу також переспрямувати на потреби оборони.

Тобто, на 82 млрд в нас збільшується ресурс на закупівлю озброєння», пояснила вона.

Крім того уряд продовжує розміщувати цінні папери на внутрішньому ринку, тобто залучати внутрішній борг.

Отже, як зазначила Підласа, є простір для того, щоб запозичити більше і спрямувати ці кошти на потреби Збройних Сил України.

Разом з тим, як раніше писала «Судово-юридична газета», міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що складність питання бюджетної декларації на наступні роки полягає в тому, що відповідно до програми МВФ у 2026 році Україні потрібно скоротити за базовим сценарієм дефіцит до 9,9% ВВП з 19,4%. Таким чином, Мінфін не виключає, що на 2026 рік потрібно буде зменшити видатки на сотні мільярдів гривень.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України законопроект бюджет держбюджет

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