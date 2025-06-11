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На Дніпропетровщині викрили переплату майже 10 мільйонів гривень під час закупівлі ліжок для військових частин

09:20, 11 червня 2025
Начальника Дніпровського КЕУ підозрюють у погодженні переплати майже 10 мільйонів гривень під час закупівлі ліжок для військових.
На Дніпропетровщині викрили переплату майже 10 мільйонів гривень під час закупівлі ліжок для військових частин
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На Дніпропетровщині повідомлено про підозру начальнику Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління, який погодив закупівлю 5 тисяч двоярусних ліжок для військових частин за завищеними цінами. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, у 2023 році квартирно-експлуатаційне управління провело тендер на закупівлю 5 тис. ліжок для військових частин, що дислокуються на території Дніпропетровської області. Переможцем торгів стала компанія з Києва, яка отримала за ліжка з державного бюджету 28 млн грн.

Однак, за висновками судово-економічної експертизи, ринкова вартість цієї партії ліжок становила близько 18 млн грн, а завищення ціни склало понад 30%.

Таким чином, переплата державного бюджету перевищила 9,5 млн грн.

Начальнику Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління, який «закрив очі» на таку різницю у вартості повідомлено про підозру в недбалому ставленні військової службової особи до служби, що заподіяло тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі до 8 років.

У межах досудового розслідування встановлюється повне коло осіб, причетних до тендерної оборудки, а також напрямки використання майже 10 млн грн переплати.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та подання цивільного позову про відшкодування завданих збитків.

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