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На Днепропетровщине разоблачили переплату почти 10 миллионов гривен при закупке кроватей для воинских частей

09:20, 11 июня 2025
Начальник Днепровского КЭУ подозревается в согласовании переплаты почти 10 миллионов гривен при закупке кроватей для военных.
На Днепропетровщине разоблачили переплату почти 10 миллионов гривен при закупке кроватей для воинских частей
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В Днепропетровской области сообщено о подозрении начальнику Днепровского квартирно-эксплуатационного управления, который согласовал закупку 5 тысяч двухъярусных кроватей для воинских частей по завышенным ценам. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным следствия, в 2023 году квартирно-эксплуатационное управление провело тендер на закупку 5 тысяч кроватей для воинских частей, дислоцированных на территории Днепропетровской области. Победителем торгов стала компания из Киева, которая получила из государственного бюджета 28 миллионов гривен за поставку кроватей.

Однако, по выводам судебно-экономической экспертизы, рыночная стоимость этой партии кроватей составляла около 18 миллионов гривен, а завышение цены превысило 30%.

Таким образом, переплата из государственного бюджета составила более 9,5 миллиона гривен.

Начальнику Днепровского квартирно-эксплуатационного управления, который «закрыл глаза» на такую разницу в стоимости, сообщено о подозрении в небрежном отношении военного должностного лица к службе, повлекшем тяжкие последствия в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

В рамках досудебного расследования устанавливается полный круг лиц, причастных к тендерной махинации, а также направления использования почти 10 миллионов гривен переплаты.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и подаче гражданского иска о возмещении причинённых убытков.

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военные ГБР военная служба

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