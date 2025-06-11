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Обвиняемых в совершении тяжких коррупционных преступлений предлагается запретить зачислять в ряды ВСУ

08:55, 11 июня 2025
Предлагается установить запрет на комплектование ВСУ и других воинских формирований обвиняемыми в совершении тяжкого коррупционного преступления, если дело слушается в суде.
Обвиняемых в совершении тяжких коррупционных преступлений предлагается запретить зачислять в ряды ВСУ
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Лицам, обвиняемым в совершении тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления, предлагается запретить мобилизовываться и таким образом отсрочивать возможное наказание.

Соответствующие изменения предлагаются законопроектом 13271-1, который Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять в целом как закон.

Так, ч. 2 статьи 4 Закона «О воинской обязанности и военной службе» предлагается дополнить нормой, согласно которой Вооруженные Силы Украины и другие воинские формирования не могут комплектоваться лицами, которые обвиняются в совершении тяжкого и/или особо тяжкого коррупционного уголовного правонарушения и уголовное производство в отношении которых находится на стадии судебного производства.

Кроме того, в переходных положениях УПК будет предусмотрено, что судебное производство в отношении обвиняемого в совершении тяжкого и/или особо тяжкого коррупционного уголовного правонарушения, и который призван для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, или принят на военную службу по контракту, может останавливаться судом по ходатайству стороны уголовного производства или по собственной инициативе только в случае установления судом обстоятельств, свидетельствующих о невозможности участия такого лица в судебном производстве, в том числе в режиме дистанционного судебного производства (видеоконференции), в связи с непосредственным участием такого лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины.

Судебное производство, которое ранее было остановлено на основании статьи 335 УПК, может быть возобновлено судом по ходатайству стороны уголовного производства или по собственной инициативе в случае установления факта, что лицо перестало принимать непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины и может принимать участие в судебном производстве, в том числе в режиме видеоконференции.

Автор: Наталя Мамченко

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