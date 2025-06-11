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Член ВСП Алексей Мельник заявил, что судьи, которые не наказывают участников дела за злоупотребление правами, «потворствуют затягиванию процесса»

08:35, 11 июня 2025
Член Высшего совета правосудия Алексей Мельник назвал «потворствованием затягиванию процесса» действия судей, которые не спешат наказывать участников дела за злоупотребление процессуальными правами.
Член ВСП Алексей Мельник заявил, что судьи, которые не наказывают участников дела за злоупотребление правами, «потворствуют затягиванию процесса»
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Член Высшего совета правосудия Алексей Мельник заявил, что ВСП все чаще рассматривает жалобы, в которых речь идет о «потворствовании судьями затягиванию процесса, например, из-за безосновательного удовлетворения отводов или непринятия мер к участникам, злоупотребляющим правами». На это он указал во время Киевского полилога в Верховном Суде, посвященного обсуждению проблемы противодействия злоупотреблению процессуальными правами.

Как указывает ВСП, Алексей Мельник во время выступления сосредоточил внимание на рассмотрении дисциплинарных дел в отношении судей, которых «обвиняют в толерантном отношении к злоупотреблению процессуальными правами участниками судебных производств».

Он отметил, что деятельность Высшего совета правосудия «четко демонстрирует противодействие коррупции», а одним из проявлений такой борьбы является активизация усилий, направленных на обеспечение привлечения виновных к ответственности. Таким образом, как цитирует его ВСП, «является негативным, если правонарушители избегают ответственности из-за закрытия производств судьями».

Мельник отметил, что участники судебных производств подают жалобы на судей, которые потворствуют злоупотреблениям процессуальными правами других сторон. При этом заявители утверждают, что судьи действуют умышленно, чтобы затянуть рассмотрение дел.

Перед Высшим советом правосудия встает дилемма: как реагировать на пассивность судей относительно манипуляций процессуальными инструментами, направленных на затягивание рассмотрения дел, в частности через заявления об отводе, неявку сторон, подачу фиктивных справок и т.п. ВСП должен определить, идет ли речь о проявлении непрофессионального поведения судьи или о злоупотреблении судейской дискрецией.

Высший совет правосудия считает, что суд не может считаться беспристрастным в случае потворствования участнику, который будет манипулировать процессом.

Алексей Мельник привел примеры решений, в которых ВСП признал такие действия нарушением стандартов судейского поведения. В то же время он напомнил, что Высший совет правосудия имеет не только карательную, но и нормотворческую функцию.

Автор: Наталя Мамченко

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