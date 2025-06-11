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Член ВРП Олексій Мельник заявив, що судді, які не карають учасників справи за зловживання правами, «потурають затягуванню процесу»

08:35, 11 червня 2025
Член Вищої ради правосуддя Олексій Мельник назвав «потуранням затягуванню процесу» дії суддів, які не поспішають карати учасників справи за зловживання процесуальними правами.
Член ВРП Олексій Мельник заявив, що судді, які не карають учасників справи за зловживання правами, «потурають затягуванню процесу»
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Член Вищої ради правосуддя Олексій Мельник заявив, що ВРП дедалі частіше розглядає скарги, в яких ідеться про «потурання суддями затягуванню процесу, наприклад через безпідставне задоволення відводів або невжиття заходів до учасників, що зловживають правами». На це він вказав під час Київського полілогу у Верховному Суді, присвяченому обговоренню проблеми протидії зловживанню процесуальними правами.

Як вказує ВРП, Олексій Мельник під час виступу зосередив увагу на розгляді дисциплінарних справ щодо суддів, яких «звинувачують у толерантному ставленні до зловживання процесуальними правами учасниками судових проваджень».

Він зауважив, що діяльність Вищої ради правосуддя «чітко демонструє протидію корупції», а одним з проявів такої боротьби є активізація зусиль, спрямованих на забезпечення притягнення винних до відповідальності. Таким чином, як цитує його ВРП, «є негативним, якщо правопорушники уникають відповідальності через закриття проваджень суддями».

Мельник зазначив, що учасники судових проваджень подають скарги на суддів, які потурають зловживанням процесуальними правами інших сторін. При цьому заявники стверджують, що судді діють умисно, аби затягнути розгляд справ.

Перед Вищою радою правосуддя постає дилема: як реагувати на пасивність суддів щодо маніпуляцій процесуальними інструментами, що спрямовані на затягування розгляду справ, зокрема через заяви про відвід, неявку сторін, подання фіктивних довідок тощо. ВРП має визначити, чи йдеться про прояв непрофесійної поведінки судді, чи про зловживання суддівською дискрецією.

Вища рада правосуддя вважає, що суд не може вважатися безстороннім у випадку потурання учаснику, який маніпулюватиме процесом.

Олексій Мельник навів приклади рішень, у яких ВРП визнала такі дії порушенням стандартів суддівської поведінки. Водночас він нагадав, що Вища рада правосуддя має не лише каральну, а й нормотворчу функцію.

Автор: Наталя Мамченко

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