На Харківщині оголосили обов’язкову евакуацію ще з 7 населених пунктів — що слід знати

Рішення ухвалили через зростання кількості жертв і руйнувань — евакуйовані отримають допомогу та соціальні гарантії.

Фото: glavcom.ua

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На Харківщині оголосили обовʼязкову евакуацію цивільних ще з 7 населених пунктів. Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, Рада оборони Харківської області ухвалила рішення щодо обов'язкової евакуації з 7 населених пунктів Шевченківської громади.

«Це села: Баранівка, Березівка, Новомиколаївка, Сподобівка, Старовірівка, Дуванка та Федорівка», - зазначив Синєгубов.

Підставою для цього рішення стали посилені ворожі обстріли.

Протягом останніх 2 місяців через російські обстріли громади КАБами, РСЗВ та БпЛА загинули двоє людей, постраждали п’ятеро, серед них – 16-річний хлопець. Пошкоджено 87 приватних і 27 багатоквартирних будинків.

«Загалом плануємо вивезти в безпечні місця 181 дитину», - зазначив Синєгубов.

Очільник ОВА запевнив, що усі евакуйовані отримають тимчасове житло, підтримку в оформленні статусу ВПО, доступ до соціальних виплат і гуманітарної допомоги.

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