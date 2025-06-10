На Харківщині оголосили обов’язкову евакуацію ще з 7 населених пунктів — що слід знати

На Харківщині оголосили обовʼязкову евакуацію цивільних ще з 7 населених пунктів. Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, Рада оборони Харківської області ухвалила рішення щодо обов'язкової евакуації з 7 населених пунктів Шевченківської громади.
«Це села: Баранівка, Березівка, Новомиколаївка, Сподобівка, Старовірівка, Дуванка та Федорівка», - зазначив Синєгубов.
Підставою для цього рішення стали посилені ворожі обстріли.
Протягом останніх 2 місяців через російські обстріли громади КАБами, РСЗВ та БпЛА загинули двоє людей, постраждали п’ятеро, серед них – 16-річний хлопець. Пошкоджено 87 приватних і 27 багатоквартирних будинків.
«Загалом плануємо вивезти в безпечні місця 181 дитину», - зазначив Синєгубов.
Очільник ОВА запевнив, що усі евакуйовані отримають тимчасове житло, підтримку в оформленні статусу ВПО, доступ до соціальних виплат і гуманітарної допомоги.
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