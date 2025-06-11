Депутати, НАБУ, НАЗК та ВРП вважають за потрібне закріпити у КПК норми для покарання за зловживання процесуальними правами

У КПК визначать поняття зловживання процесуальними правами та закріплять відповідальність за це, щоб кримінальні справи розглядалися швидше – у Верховному Суді відбулося обговорення.

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Верховний Суд повідомив, що відбувся захід, на якому обговорювалося питання протидії зловживанню процесуальними правами. Окрім суддів, на цьому заході виступили голова комітету Верховної Ради Денис Маслов, перший заступник директора НАБУ Денис Гюльмагомедов, член Вищої ради правосуддя Олексій Мельник, голова НАЗК Віктор Павлущик, судді ВАКС та інші.

Так, на переконання голови Комітету ВР з питань правової політики Дениса Маслова, необхідність внесення змін до КПК про запобігання зловживанню процесуальними правами «назріла вже давно».

У 2021 році у співпраці із суддями парламентарі внесли законопроект 5661 про зміни до КПК щодо протидії зловживанню процесуальними правами. Як наголосив Денис Маслов, його положення не втрачають актуальності. Тобто, парламент повернеться до його розгляду

Законопроект 5661 пропонує доповнити загальні засади кримінального судочинства такою засадою, як «неможливість зловживання процесуальними правами».

У КПК буде встановлено обов'язок учасників судового процесу не зловживати процесуальними правами. Ідеться, зокрема, про неприпустимість подання скарги на судове рішення, коли кодексом заборонено його оскарження, подання клопотання для вирішення питання, яке вже вирішене слідчим суддею, судом, вчинення інших дій для затягування кримінального провадження чи перешкоджання виконанню судового рішення.

Законопроектом посилюються грошові стягнення за зловживання процесуальними правами, розширюється можливість постановляти окрему ухвалу тощо.

Перший заступник директора НАБУ Денис Гюльмагомедов навів статистичні дані щодо строків розгляду. Так, у 2023 році середній строк розгляду справ у ВАКС становив 444 дні, у 2024 – 618 днів. Водночас є випадки розгляду справ понад 5 років.

Гюльмагомедов зазначив, що разом із ліквідацією можливостей зловживання процесуальними правами (неявки в судове засідання, необґрунтовані відводи, скарги тощо), «варто прагнути до пріоритезації справ у судах за прозорими критеріями та обмеження кількості справ, які одночасно перебувають на слуханні у складу суду».

Голова НАЗК Віктор Павлущик заявив, що боротьба з маніпуляціями у кримінальному процесі має стати «системною державною політикою».

За його словами, аналіз судової практики свідчить про надмірну тривалість кримінальних проваджень – у середньому 7 років від моменту внесення відомостей у ЄРДР до ухвалення вироку. Як цитує його Верховний Суд, Павлущик вказав, що «це свідчить не лише про перевантаженість системи, а й про ефективність тактики зловживання з боку учасників процесу».

НАЗК ініціювало законопроект щодо протидії зловживанню процесуальними правами, який уже пройшов обговорення в держорганах. На думку Павлущика, його ухвалення сприятиме посиленню ролі суду «у припиненні процесуальних маніпуляцій».

Суддя Вищого антикорупційного суду Віктор Ногачевський розповів, що потрібні зміни до законодавства для розширення інструментів впливу на недобросовісну поведінку сторін.

Член Вищої ради правосуддя Олексій Мельник зазначив, що ВРП дедалі частіше розглядає скарги, в яких ідеться про «потурання суддями затягуванню процесу, наприклад через безпідставне задоволення відводів або невжиття заходів до учасників, що зловживають правами».

Він наголосив, що є негативним, якщо правопорушники уникають відповідальності через закриття проваджень суддями.

У контексті дисциплінарної практики Вищої ради правосуддя Олексій Мельник зазначив, що учасники судових проваджень подають скарги на суддів, які потурають зловживанням процесуальними правами інших сторін. При цьому заявники стверджують, що судді діють умисно, аби затягнути розгляд справ.

Отже, депутати, НАБУ, НАЗК та ВРП, а також ВАКС вважають за необхідне змінити законодавство, аби мати ефективний механізм покарання учасників процесу, у тому числі, адвокатів за зловживання процесуальними правами.

Автор: Наталя Мамченко

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