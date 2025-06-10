Too many concurrent requests — у ChatGPT стався масштабний збій: стало відомо, коли чат-бот відновить роботу

Сервіс перестав відповідати 10 червня вранці, OpenAI вже працює над відновленням, але повне усунення збою може тривати кілька годин.

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10 червня користувачі з різних куточків світу залишилися без доступу до одного з найпопулярніших чат-ботів зі штучним інтелектом — ChatGPT.

З самого ранку нейромережа почала «мовчати»: чат не завантажується, відповіді не надходять, а деякі користувачі бачать лише повідомлення про помилку — «Too many concurrent requests».

За даними ресурсу Downdetector, перші серйозні перебої розпочались близько 10:00. Постраждали не лише користувачі ChatGPT, а й інших продуктів OpenAI, зокрема відеогенератора Sora. Навіть ті, кому вдалося увійти в сервіс, повідомляють про повільну роботу та значні затримки у відповідях.

В OpenAI уже відреагували: команда вивчає причину збою.

ChatGPT не працюватиме ще кілька годин, повідомляє його розробник.

«Ми продовжуємо працювати над реалізацією заходів щодо усунення ризиків, і зараз ми спостерігаємо відновлення API. Повне відновлення по всіх перерахованих сервісах може тривати ще кілька годин», – йдеться у повідомленні.

«Ми спостерігаємо подальше відновлення роботи API та ChatGPT. Ми надаватимемо подальші оновлення в міру досягнення прогресу», — додали в OpenAI.

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