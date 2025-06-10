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Репер Каньє Вест вдруге змінив ім’я — тепер він Ye Ye

19:08, 10 червня 2025
Нове ім’я репера з’явилось у офіційних документах, хоча сам Ye Ye публічно про це поки не повідомляв.
Репер Каньє Вест вдруге змінив ім’я — тепер він Ye Ye
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Американський репер та дизайнер Каньє Вест, який у 2021 році офіційно змінив своє ім'я на Ye, знову оновив свої дані. Згідно з новими документами, його нове ім'я тепер «Ye Ye». Про це повідомляє Page Six.

Фінансовий директор музиканта, Хусейн Лалані, подав документи до Каліфорнії, де вказано нове ім'я репера.

Раніше у документах Веста значилося «Ye West», проте тепер його компанії, включаючи Yeezy Apparel, Yeezy Record Label, LLC та Getting Out Our Dreams Inc., зареєстровані під новим ім'ям — «Ye Ye».

Сам репер ще не оголосив про це публічно у соціальних мережах. Також його представники репера не надали коментарів.

Як зазначає видання, музикан вже заявляв у X, що припинить використовувати акаунт @kanyewest, оскільки його справжнє ім'я – Є. «Я нарешті припиню використовувати @kanyewest у Twitter, бо моє ім'я — Є", — написав він 1 червня. «Збираюся завести акаунт Є, і нехай буде як буде».

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