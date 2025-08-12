Практика судів
У Києві через постійні затори до Північного мосту запроваджують реверсний рух автомобілів

22:54, 12 серпня 2025
Із 14 серпня на мосту через річку Десенка запроваджують реверсний рух у зв’язку з ремонтними роботами.
Із 14 серпня на мосту через річку Десенка у Києві в експериментальному режимі запровадять реверсний рух. Зміни діятимуть у співпраці з Патрульною поліцією столиці та пов’язані з ремонтними роботами, які суттєво сповільнюють рух транспорту. Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Зауважимо, що вранці о 8 годині, щоб лише під’їхати до мосту через річку Десенка з
повороту на Троєщину, треба як мінімум одну годину.

Розклад роботи реверсу:

  • у ранкові години працюватимуть 3 смуги з лівого на правий берег та 1 смуга у зворотному напрямку;
  • орієнтовно з 14:00 – 3 смуги до лівого берега та 1 – до правого;
  • у вихідні – по 2 смуги руху в кожному напрямку.

У перші дні за дотриманням нового режиму стежитимуть екіпажі патрульної поліції.

Водіїв закликають уважно стежити за дорожніми знаками, дотримуватися правил дорожнього руху та планувати маршрути з урахуванням змін.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

