У Києві через постійні затори до Північного мосту запроваджують реверсний рух автомобілів

Із 14 серпня на мосту через річку Десенка у Києві в експериментальному режимі запровадять реверсний рух. Зміни діятимуть у співпраці з Патрульною поліцією столиці та пов’язані з ремонтними роботами, які суттєво сповільнюють рух транспорту. Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.
Зауважимо, що вранці о 8 годині, щоб лише під’їхати до мосту через річку Десенка з
повороту на Троєщину, треба як мінімум одну годину.
Розклад роботи реверсу:
У перші дні за дотриманням нового режиму стежитимуть екіпажі патрульної поліції.
Водіїв закликають уважно стежити за дорожніми знаками, дотримуватися правил дорожнього руху та планувати маршрути з урахуванням змін.
