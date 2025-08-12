Практика судов
В Киеве из-за постоянных пробок к Северному мосту вводят реверсивное движение автомобилей

22:54, 12 августа 2025
С 14 августа на мосту через реку Десенка вводят реверсивное движение в связи с ремонтными работами.
В Киеве из-за постоянных пробок к Северному мосту вводят реверсивное движение автомобилей
С 14 августа на мосту через реку Десенка в Киеве в экспериментальном режиме введут реверсивное движение. Изменения будут действовать в сотрудничестве с Патрульной полицией столицы и связаны с ремонтными работами, которые существенно замедляют движение транспорта. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Отметим, что утром в 8 часов, чтобы только подъехать к мосту через реку Десенка с поворота на Троещину, требуется как минимум один час.

Расписание работы реверса:
• в утренние часы будут работать 3 полосы с левого на правый берег и 1 полоса в обратном направлении;
• ориентировочно с 14:00 – 3 полосы к левому берегу и 1 – к правому;
• в выходные – по 2 полосы движения в каждом направлении.

В первые дни за соблюдением нового режима будут следить экипажи патрульной полиции.

Водителей призывают внимательно следить за дорожными знаками, соблюдать правила дорожного движения и планировать маршруты с учетом изменений.

Киев

