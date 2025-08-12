Практика судів
На підприємстві новий керівник — як йому авторизуватися на порталі Пенсійного фонду

23:15, 12 серпня 2025
Новий керівник підприємства може авторизуватися на порталі ПФУ без додаткового звернення, якщо його КЕП і дані звітності збігаються.
На підприємстві новий керівник — як йому авторизуватися на порталі Пенсійного фонду
Зміна керівника підприємства завжди супроводжується оновленням документів та доступів до офіційних сервісів. Один із важливих моментів — авторизація на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ) як страхувальника.

Чи потрібно окремо звертатися до ПФУ?

Якщо новий керівник отримав службовий кваліфікований електронний підпис (КЕП), виданий на особу, якій офіційно надано право підпису від імені підприємства, окреме звернення до Пенсійного фонду для авторизації не потрібне.

Як працює система авторизації

  • Для входу можна використовувати КЕП керівника або кваліфіковану електронну печатку підприємства.
  • Під час авторизації система автоматично звіряє дані з останнього поданого звіту: податковий номер та код ЄДРПОУ підприємства.
  • Якщо ці дані збігаються з інформацією, зазначеною в сертифікаті КЕП, доступ до кабінету страхувальника відкривається автоматично.

Важливо: У випадку, коли новий керівник має право підпису та його КЕП містить правильні дані, авторизація на порталі ПФУ відбувається без додаткових заяв чи підтверджень.

Висновок

Новому керівнику достатньо мати чинний КЕП із правом підпису та актуальні дані в поданій звітності. Якщо умови збігаються — система сама підтвердить доступ, і звертатися до Пенсійного фонду окремо не потрібно.

