На предприятии новый руководитель — как ему авторизоваться на портале Пенсионного фонда

Новый руководитель предприятия может авторизоваться на портале ПФУ без дополнительного обращения, если КЭП и данные отчетности совпадают.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Смена руководителя предприятия всегда сопровождается обновлением документов и доступов к официальным сервисам. Один из важных моментов — авторизация на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в качестве страхователя.

Нужно ли отдельно обращаться в ПФУ?

Если новый руководитель получил служебную квалифицированную электронную подпись (КЭП), выданную на лицо, которому официально предоставлено право подписи от имени предприятия, отдельное обращение в Пенсионный фонд для авторизации не требуется.

Как работает система авторизации

Для входа можно использовать КЭП руководителя или квалифицированную электронную печать предприятия.

Во время авторизации система автоматически сверяет данные из последнего поданного отчёта: регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и код ЕГРПОУ предприятия.

Если эти данные совпадают с информацией, указанной в сертификате КЭП, доступ в кабинет страхователя открывается автоматически.

Важно: В случае, если новый руководитель имеет право подписи и его КЭП содержит правильные данные, авторизация на портале ПФУ происходит без дополнительных заявлений или подтверждений.

Вывод

Новому руководителю достаточно иметь действующий КЭП с правом подписи и актуальные данные в поданной отчётности. Если условия совпадают — система сама подтвердит доступ, и обращаться в Пенсионный фонд отдельно не нужно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.