На предприятии новый руководитель — как ему авторизоваться на портале Пенсионного фонда

Смена руководителя предприятия всегда сопровождается обновлением документов и доступов к официальным сервисам. Один из важных моментов — авторизация на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в качестве страхователя.
Нужно ли отдельно обращаться в ПФУ?
Если новый руководитель получил служебную квалифицированную электронную подпись (КЭП), выданную на лицо, которому официально предоставлено право подписи от имени предприятия, отдельное обращение в Пенсионный фонд для авторизации не требуется.
Как работает система авторизации
Вывод
Новому руководителю достаточно иметь действующий КЭП с правом подписи и актуальные данные в поданной отчётности. Если условия совпадают — система сама подтвердит доступ, и обращаться в Пенсионный фонд отдельно не нужно.
