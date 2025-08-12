Практика судов
  1. В Украине

На предприятии новый руководитель — как ему авторизоваться на портале Пенсионного фонда

23:15, 12 августа 2025
Новый руководитель предприятия может авторизоваться на портале ПФУ без дополнительного обращения, если КЭП и данные отчетности совпадают.
На предприятии новый руководитель — как ему авторизоваться на портале Пенсионного фонда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Смена руководителя предприятия всегда сопровождается обновлением документов и доступов к официальным сервисам. Один из важных моментов — авторизация на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в качестве страхователя.

Нужно ли отдельно обращаться в ПФУ?

Если новый руководитель получил служебную квалифицированную электронную подпись (КЭП), выданную на лицо, которому официально предоставлено право подписи от имени предприятия, отдельное обращение в Пенсионный фонд для авторизации не требуется.

Как работает система авторизации

  • Для входа можно использовать КЭП руководителя или квалифицированную электронную печать предприятия.
  • Во время авторизации система автоматически сверяет данные из последнего поданного отчёта: регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и код ЕГРПОУ предприятия.
  • Если эти данные совпадают с информацией, указанной в сертификате КЭП, доступ в кабинет страхователя открывается автоматически.
  • Важно: В случае, если новый руководитель имеет право подписи и его КЭП содержит правильные данные, авторизация на портале ПФУ происходит без дополнительных заявлений или подтверждений.

Вывод

Новому руководителю достаточно иметь действующий КЭП с правом подписи и актуальные данные в поданной отчётности. Если условия совпадают — система сама подтвердит доступ, и обращаться в Пенсионный фонд отдельно не нужно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд ПФУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Президент Зеленский поручил правительству проработать возможность повторной вступительной кампании в вузы зимой

«Была идея, в частности, зимней вступительной кампании, чтобы не приходилось ждать год, если летом не удалось поступить», — отметил Президент.

Владимир Зеленский поручил правительству снять ограничения на выезд для мужчин до 22 лет

Президент поручил Кабмину проработать разрешение на выезд за границу для мужчин до 22 лет.

Повышение зарплат в аппаратах судов: правовой комитет Рады решил поинтересоваться у Кабмина, что там с установлением коэффициентов

В то же время Президент пока не подписал закон, который позволяет применить коэффициенты для повышения зарплат работникам аппаратов судов в 2025 году.

Комитет рекомендовал принять законопроект о повышении оклада судьям местных судов до 90 тысяч гривен за основу — Денис Маслов

Судьям местных судов могут повысить должностной оклад до 90 тысяч гривен.

Профессия судьи становится все более женской – почти 55% судей являются женщинами

Наибольший гендерный дисбаланс наблюдается в судах первой инстанции.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду