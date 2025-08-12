Практика судів
У Деснянському районі Києва знайшли знесиленого лося, який лежав на узбіччі: відео

22:36, 12 серпня 2025
Лося доправили до ветеринарної клініки на обстеження.
У Деснянському районі Києва знайшли знесиленого лося, який лежав на узбіччі: відео
У столиці під час патрулювання Деснянського району інспектори патрульної поліції натрапили на незвичного «перехожого» — великого лося, який знесилено лежав на узбіччі дороги.

Ситуація була непередбачуваною, адже дикі тварини часто налякані та можуть поводитися агресивно. Відтак, на місце викликали фахівців Центру порятунку диких тварин.

На щастя, лось поводився спокійно. Разом із рятувальниками його обережно приспали для безпечного транспортування та доправили до ветеринарної клініки на обстеження.

Невдовзі тварину обіцяють відпустити назад у рідний ліс — здорову та вільну.

Київ патрульна поліція тварини

