Кияни вимагають перевірити кінологічний центр Dogland by Loktionov через підозри у знущанні над собаками

22:00, 12 серпня 2025
Автор петиції закликає провести незалежну перевірку із залученням зоозахисників, ветеринарів та поліції.
Джерело фото: Мар'яна Туганова / petition.kyivcity.gov.ua
На сайті Київської міської ради з’явилася петиція з вимогою провести перевірку діяльності кінологічного центру Dogland by Loktionov у Києві та Київській області через підозри у жорстокому поводженні з собаками. За першу добу звернення набрало понад тисячу підписів із необхідних шести тисяч. Долучитися до петиції 13707 можна за посиланням.

Автор петиції посилається на свідчення очевидців, фото- та відеоматеріали, згідно з якими в центрі тварин можуть бити, душити, застосовувати удавки та нашийники з електричним струмом, а також утримувати без води, їжі та належного догляду. У зверненні зазначається, що такі випадки нібито носять системний характер, про що повідомляли й колишні працівники закладу.

Серед вимог — провести незалежну перевірку із залученням зоозахисників, ветеринарів та поліції, призупинити роботу центру на час перевірки, а у разі підтвердження фактів — передати матеріали до правоохоронних органів і притягнути винних до відповідальності. Також автор петиції закликає поінформувати громаду про результати розслідування.

«Тварини не можуть захистити себе. Ми, як громада, маємо зупинити жорстокість і гарантувати, що у Києві не буде місця для знущань над живими істотами», — йдеться у тексті звернення.

