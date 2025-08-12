Киевляне требуют проверить кинологический центр Dogland by Loktionov из-за подозрений в издевательствах над собаками

Автор петиции призывает провести независимую проверку с привлечением зоозащитников, ветеринаров и полиции.

Источник фото: Марианна Туганова / petition.kyivcity.gov.ua

На сайте Киевского городского совета появилась петиция с требованием провести проверку деятельности кинологического центра Dogland by Loktionov в Киеве и Киевской области из-за подозрений в жестоком обращении с собаками. За первые сутки обращение собрало более тысячи подписей из необходимых шести тысяч. Присоединиться к петиции 13707 можно по ссылке.

Автор петиции ссылается на свидетельства очевидцев, фото- и видеоматериалы, согласно которым в центре животных могут бить, душить, использовать удавки и ошейники с электрическим током, а также содержать без воды, еды и надлежащего ухода. В обращении отмечается, что такие случаи якобы носят системный характер, о чём сообщали и бывшие работники учреждения.

Среди требований — провести независимую проверку с привлечением зоозащитников, ветеринаров и полиции, приостановить работу центра на время проверки, а в случае подтверждения фактов — передать материалы в правоохранительные органы и привлечь виновных к ответственности. Также автор петиции призывает проинформировать общественность о результатах расследования.

«Животные не могут защитить себя. Мы, как община, должны остановить жестокость и гарантировать, что в Киеве не будет места для издевательств над живыми существами», — говорится в тексте обращения.

