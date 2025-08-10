Практика судів
У Києві на Солом’янці водій на Volvo зніс огорожу, знаки та «припаркувався» в огорожу – відео

09:32, 10 серпня 2025
Алкотестер показав 1,90 проміле — це майже у 10 разів вище допустимої норми.
У Києві на Солом’янці водій на Volvo зніс огорожу, знаки та «припаркувався» в огорожу – відео
На Солом’янці у Києві водій Volvo не впорався з керуванням, зніс огорожу та дорожні знаки, після чого врізався у бетонну конструкцію. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Інцидент стався вранці 9 серпня.

Як повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, алкотестер показав 1,90 проміле — це майже у 10 разів вище допустимої норми.

Патрульні відсторонили водія від керування та склали адміністративні матеріали.

Передодні у Києві автомобіль влетів у торговий центр Ocean Plaza. За даними патрульної поліції, інцидент стався, коли жінка виїжджала з паркінгу й переплутала педалі гальма та газу. Відео оприлюднили місцеві жителі у соцмережах.

Нагадаємо, що у Києві жінка знесла огорожу та перекинула авто на бік — відео ДТП «на рівному місці». А на Либідській жінка за кермом «геліка» вилетіла з дороги та врізалась в МАФ.

Зауважимо, що 19 липня стався схожий інцидент – у центрі Києва водійка Mercedes вилетіла на тротуар і травмувала жінку на літній терасі кафе. Тоді ж у патрульній поліції заявили, що як зʼясувалося, водійкою була громадянка, що ніколи не отримувала водійського посвідчення.

А уже згодом країну сколихнув другий випадок – працівник прокуратури у Києві на автівці збив жінку на тротуарі. Це сталося ввечері 19 липня в Голосіївському районі столиці.

Водій наїхав на жінку, яка йшла по пішохідній зоні на вулиці Великій Васильківській, і втік. Його затримали. Генпрокурор Руслан Кравченко тоді заявив, що бере цю справу на контроль і представлятиме інтереси потерпілої в суді.

