Практика судів
  1. В Україні

У Києві автомобіль влетів у торговий центр Ocean Plaza – у поліції розкрили деталі ДТП

14:10, 9 серпня 2025
У Києві водійка Mazda переплутала педалі та влетіла в ТЦ Ocean Plaza.
У Києві автомобіль влетів у торговий центр Ocean Plaza – у поліції розкрили деталі ДТП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Голосіївському районі Києва водійка Mazda протаранила стіну торгового центру та заїхала всередину будівлі. За даними патрульної поліції, інцидент стався, коли жінка виїжджала з паркінгу й переплутала педалі гальма та газу.

Унаслідок ДТП ніхто не постраждав, але стіна будівлі зазнала пошкоджень. Інспектори оформили щодо водійки адміністративні матеріали.

Раніше відео оприлюднили місцеві жителі у соцмережах.

Нагадаємо, що у Києві жінка знесла огорожу та перекинула авто на бік — відео ДТП «на рівному місці». А на Либідській жінка за кермом «геліка» вилетіла з дороги та врізалась в МАФ.

Зауважимо, що 19 липня стався схожий інцидент – у центрі Києва водійка Mercedes вилетіла на тротуар і травмувала жінку на літній терасі кафе. Тоді ж у патрульній поліції заявили, що як зʼясувалося, водійкою була громадянка, що ніколи не отримувала водійського посвідчення.

А уже згодом країну сколихнув другий випадок – працівник прокуратури у Києві на автівці збив жінку на тротуарі. Це сталося ввечері 19 липня в Голосіївському районі столиці.

Водій наїхав на жінку, яка йшла по пішохідній зоні на вулиці Великій Васильківській, і втік. Його затримали. Генпрокурор Руслан Кравченко тоді заявив, що бере цю справу на контроль і представлятиме інтереси потерпілої в суді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція ДТП Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Нардепи зареєстрували законопроект про відповідальність за безконтрольне використання БПЛА після завершення воєнного стану

Максим Павлюк, Мар’яна Безугла, Віталій Безгін та інші внесли законопроект про відповідальність за експлуатацію БПЛА без реєстрації в реєстрі – закон набуде сили вже після завершення воєнного стану.

Володимир Зеленський вніс до парламенту на ратифікацію Угоду про 100-річне партнерство з Великою Британією

Велика Британія та Україна здійснюватимуть поступові кроки для полегшення подорожування громадян і відвідування країн одна одної.

Голову Державної судової адміністрації обиратимуть за допомогою міжнародних експертів

Конкурсний відбір голови ДСА заплановано на кінець 2025 року.

У правоохоронному комітеті обговорили зміни до КПК щодо захисту бізнесу і регулювання невідкладних обшуків

Дискусійним стало питання щодо строків повернення майна, вилученого під час невідкладного обшуку, якщо цей обшук не був легалізований судом.

Член Комітету ВР з нацбезпеки пояснив, як військові командири можуть убезпечити себе від питань антикорупційних органів щодо закупівель

«Командири можуть бути притягнуті до відповідальності, навіть якщо закупівля була обґрунтованою з точки зору воєнної необхідності – член Комітету ВР з питань нацбезпеки Олександр Федієнко радить убезпечити себе від ризиків.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Мазурок
    Оксана Мазурок
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Роман Борисюк
    Роман Борисюк
    суддя Житомирського апеляційного суду
  • Анна Шевченко
    Анна Шевченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Лариса Мар’єнко
    Лариса Мар’єнко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду