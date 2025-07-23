У Києві жінка знесла огорожу та перекинула авто на бік — відео ДТП «на рівному місці»

Інцидент трапився під час виїзду водійки на головну дорогу.

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У Києві сталася незвична дорожньо-транспортна пригода за участю легковика Ford — автівка знесла огорожу та перекинулася на бік без будь-яких видимих перешкод чи інших учасників руху. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Інцидент трапився під час виїзду водійки на головну дорогу. На кадрах з місця події видно, що дорога була вільною, тож обставини аварії викликають багато запитань.

На щастя, жінка не зазнала травм. Патрульні склали на неї протокол за ст. 124 КУпАП — порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП.

Поліція закликає водіїв уважно стежити за ситуацією на дорозі та не відволікатися під час керування, зокрема, на гаджети.

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