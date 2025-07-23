В Киеве женщина снесла ограждение и опрокинула авто на бок — видео ДТП «на ровном месте»

Инцидент произошел во время выезда водительницы на главную дорогу.

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В Киеве произошло необычное дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки Ford — автомобиль снес ограждение и опрокинулся на бок без каких-либо видимых препятствий или других участников движения. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Инцидент произошел во время выезда водительницы на главную дорогу. На кадрах с места происшествия видно, что дорога была свободной, поэтому обстоятельства аварии вызывают много вопросов.

К счастью, женщина не получила травм. Патрульные составили на нее протокол по ст. 124 КУоАП — нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП.

Полиция призывает водителей внимательно следить за ситуацией на дороге и не отвлекаться во время управления, в том числе на гаджеты.

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