СНБО рекомендовал Верховной Раде ускорить принятие изменений в УПК относительно гарантий защиты бизнеса с учетом предложений ОГП

Верховной Раде предлагается учесть предложения Офиса Генпрокурора при подготовке к принятию в целом законопроекта 12439 о гарантиях защиты субъектов хозяйствования при осуществлении уголовного производства.

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Решением СНБО о моратории на безосновательные проверки и вмешательство государственных органов в деятельность бизнеса, которое введено в действие Указом Президента Владимира Зеленского от 21 июля 2025 года №538/2025, Верховной Раде рекомендовано ускорить рассмотрение ряда законопроектов.

В частности, в решении СНБО говорится о законопроекте 12439 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно усовершенствования гарантий защиты субъектов хозяйствования при осуществлении уголовного производства.

Парламенту предлагается рассмотреть при подготовке ко второму чтению предложения Офиса Генерального прокурора. В частности, относительно:

внесения в Единый реестр досудебных расследований сведений, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения должностными лицами субъектов хозяйствования, исключительно руководителем органа прокуратуры ;

; обязательного направления руководителю органа прокуратуры аналитических продуктов Бюро экономической безопасности Украины ;

; согласования с прокурором истребования у субъектов хозяйствования вещей, документов, сведений и других данных, проверки прокурором полноты и своевременности внесения сведений об уголовных правонарушениях в ЕРДР;

вещей, документов, сведений и других данных, проверки прокурором полноты и своевременности внесения сведений об уголовных правонарушениях в ЕРДР; урегулирования вопроса использования в уголовном производстве заключений аналитических исследований Государственной налоговой службы Украины и аналитических продуктов Бюро экономической безопасности Украины путем их отнесения к документам в качестве доказательств и т.д.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 25 февраля приняла за основу этот законопроект 12439.

Им предлагается ввести нормы относительно срока действия определения об аресте имущества, отмены ареста имущества, дополнить перечень определений следственного судьи, которые могут быть обжалованы во время досудебного расследования, установить четкий срок на возврат имущества после отмены ареста.

Ведущие бизнес-объединения ранее призвали народных депутатов поддержать этот законопроект, поскольку он направлен на прекращение практики незаконного определения подследственности и устанавливает четкие правила обжалования незаконного определения подследственности. Как отметил бизнес в совместном заявлении, сегодня нередко так называемые экономические преступления расследуются Национальной полицией или СБУ, хотя подобные дела должны быть исключительной компетенцией Бюро экономической безопасности.

Законопроект в редакции к первому чтению предусматривает:

ограничение срока ареста средств и счетов двумя месяцами , с возможностью продления только в исключительных случаях;

, с возможностью продления только в исключительных случаях; расширение возможностей обжалования ареста , что позволит бизнесу эффективно защищать свои права;

, что позволит бизнесу эффективно защищать свои права; четкий срок возврата имущества после отмены ареста – 30 дней , что исключит бюрократические манипуляции и затягивание процесса возврата активов;

, что исключит бюрократические манипуляции и затягивание процесса возврата активов; возможность осуществления видеозаписи во время обысков , что исключает подбрасывание доказательств и другие злоупотребления;

, что исключает подбрасывание доказательств и другие злоупотребления; доступ к материалам досудебного расследования и сбор доказательств через временный доступ к документам, что усиливает способность бизнеса защищать себя в суде и т.д.

Кроме того, принятый за основу законопроект предусматривал следующее:

уточнен правовой статус потерпевшего в уголовном производстве путем предоставления ему права получать письменную информацию о сущности подозрения и обвинения, собирать доказательства, а также немедленно получать выписку из Единого реестра досудебных расследований, постановление о начале досудебного расследования (изменения в статьи 56, 96 УПК);

• конкретизирован процессуальный порядок признания материального объекта вещественным доказательством, уточнены сроки вынесения соответствующего постановления (изменения в статью 98 УПК);

• четко определены приложения к протоколу, в частности, ими могут быть опись вещей и оригиналов или копий документов, изъятых в ходе временного доступа к вещам и документам или обыска (изменения в статью 105 УПК);

• уточнен способ фиксации хода и результатов проведения обыска путем дополнения положениями, согласно которым право беспрепятственной фиксации хода и результатов проведения обыска с помощью аудио-, видеозаписи предоставляется защитнику, потерпевшему, его представителю или законному представителю всеми доступными средствами (изменения в статью 107 УПК);

• усовершенствованы общие правила применения мер обеспечения уголовного производства:

детализируется право следственного судьи, суда при рассмотрении ходатайства о применении соответствующих мер обеспечения уголовного производства по ходатайству сторон уголовного производства или по собственной инициативе допрашивать подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, эксперта или исследовать любые вещи либо документы, имеющие значение для рассмотрения ходатайства;

предусмотрена невозможность повторного рассмотрения такого ходатайства в случае отказа в его удовлетворении без новых обстоятельств и доказательств, которые не рассматривались следственным судьей, судом;

определяется, что в случае неявки в судебное заседание без уважительных причин следователя, дознавателя, прокурора, которые обратились с ходатайством о применении меры обеспечения уголовного производства и которые были надлежащим образом уведомлены о дате, времени и месте заседания, следственный судья или суд выносит определение об оставлении такого ходатайства без рассмотрения (изменения в статью 132 УПК);

• расширен перечень сведений, которые должны указываться в ходатайстве о временном доступе к вещам и документам, а также конкретизирован порядок рассмотрения такого ходатайства (изменения в статью 160 УПК);

• детализирован порядок исполнения определения следственного судьи, суда о временном доступе к вещам и документам, которым устанавливается, что по результатам доступа к вещам и документам соответствующим участником уголовного производства составляется протокол, к которому прилагается опись изъятых копий документов, и копии протокола и описи документов, изъятых во исполнение определения, остаются у владельца (изменения в статью 165 УПК);

• уточнены основания прекращения временного изъятия имущества и возврата временно изъятого имущества (изменения в статью 169 УПК);

• дополнен перечень документов, которые должны быть приложены к ходатайству об аресте имущества, в частности, документы, подтверждающие предоставление/отправку копии ходатайства об аресте имущества подозреваемому, обвиняемому, другому владельцу или держателю имущества либо его защитнику, законному представителю, представителю, гражданскому истцу (изменения в статью 171 УПК);

• установлено, что неявка следователя, дознавателя, прокурора в судебное заседание без уважительных причин является основанием для отказа в удовлетворении ходатайства об аресте имущества, тогда как неявка других лиц в судебное заседание не препятствует его рассмотрению (изменения в статью 172 УПК);

• предусмотрено, что арест имущества осуществляется на основании решения следственного судьи, суда на срок не более двух месяцев. Срок ареста имущества на стадии досудебного расследования может быть продлен в пределах срока досудебного расследования, а на стадии судебного разбирательства – в пределах срока судебного разбирательства (изменения в статьи 174 и 315 УПК);

• определено, что следователь, дознаватель, прокурор незамедлительно, но не позднее 24 часов после подачи заявления, сообщения о совершенном уголовном правонарушении, содержащего достаточные данные об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения, или после самостоятельного выявления им из любого источника обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения, обязан внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований, начать расследование и через 24 часа с момента внесения таких сведений предоставить заявителю (изменения в статью 214 УПК);

• установлено право подозреваемого, его защитника, представителя юридического лица, в отношении которого осуществляется производство, в случае выявления в ходе досудебного расследования обстоятельств, подтверждающих нарушение подследственности уголовного правонарушения, подать ходатайство об изменении подследственности прокурору высшего уровня (изменения в статью 216 УПК);

• детализирован порядок ознакомления с материалами досудебного расследования до его завершения (изменения в статью 221 УПК);

• предусмотрено обязательное участие специалистов при проведении обыска, в ходе которого планируется поиск электронных информационных систем, компьютерных систем или их частей, мобильных терминалов (изменения в статью 236 УПК);

• дополнены положения о последствиях неявки сторон уголовного производства в судебное заседание для участия в рассмотрении следственным судьей ходатайства о проведении экспертизы (изменения в статью 244 УПК);

• детализирован порядок рассмотрения ходатайства о разрешении на проведение негласных следственных (розыскных) действий: участие лица, подавшего ходатайство, является обязательным; ходатайство, поданное без соблюдения законных требований или с нарушением правил подсудности, возвращается лицу, подавшему его; в случае неявки в судебное заседание следователя, прокурора, надлежащим образом уведомленного о рассмотрении ходатайства, без уважительных причин или непредставления им информации о причинах неявки следственный судья выносит определение об оставлении ходатайства без рассмотрения (изменения в статью 248 УПК);

• дополнен перечень решений, которые могут быть обжалованы в ходе досудебного расследования, в частности решения следователя, дознавателя, прокурора об отказе в удовлетворении ходатайства об ознакомлении с материалами досудебного расследования в порядке статьи 221 УПК (изменения в статью 303 УПК);

• дополнен перечень определений следственного судьи, которые могут быть обжалованы в ходе досудебного расследования, в частности определения об отказе в отмене ареста имущества, отказе в привлечении эксперта по ходатайству стороны защиты, удовлетворении ходатайства об установлении срока для ознакомления с материалами и отказе в удовлетворении ходатайства (изменения в статью 309 УПК);

• добавлена новая статья 372-1 об отдельном определении следственного судьи, суда, выносимом в случае нарушения процессуальных обязанностей, ненадлежащего их исполнения участниками уголовного производства.

Автор: Наталя Мамченко

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