Практика судов
  1. В Украине

В «Укроборонпроме» смена руководства: Гуляк ушел, обязанности гендиректора исполняет Сметанин

19:58, 22 июля 2025
Германа Сметанина назначили исполняющим обязанности Генерального директора Укроборонпрома.
В «Укроборонпроме» смена руководства: Гуляк ушел, обязанности гендиректора исполняет Сметанин
Источник фото: Новинарня
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Наблюдательный совет АО «Украинская оборонная промышленность» назначил Германа Сметанина исполняющим обязанности генерального директора компании. Такое решение было принято в связи с переходом предыдущего руководителя Олега Гуляка на другую должность в оборонном секторе.

В компании подчеркнули, что назначение Сметанина основано на его профессиональном опыте, управленческих навыках и стратегическом видении развития отрасли.

В то же время наблюдательный совет объявил открытый конкурс на должность генерального директора, участие в котором смогут принять все квалифицированные кандидаты, включая самого Сметанина.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

назначение Укроборонпром

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Руслан Кравченко и Василий Малюк во время встречи с представителями стран G7 обсудили события вокруг НАБУ

Генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что международные партнеры получили исчерпывающие ответы на все свои вопросы относительно недавней спецоперации по нейтрализации российского влияния на НАБУ.

Резонансные разоблачения в НАБУ ставят вопросы к открытым Бюро делам против украинского бизнеса

«Спецразоблачитель» для НАБУ Александр Кубраков, экс-детектив-НАБУ Рокунь – адвокат «антикоррупционеров» и другие «совпадения» в деле Сергея Копистыри вызывают ряд вопросов.

«Мы можем стать следующими, за нами тоже могут прийти» – руководители НАБУ и САП обратились к ЕС, США и МВФ за помощью

Семен Кривонос и Александр Клименко готовятся стать фигурантами уголовных производств и сожалеют, что иностранные партнеры проигнорировали их предупреждения.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос обеспокоена законом об изменении полномочий НАБУ и САП

Вместе с тем, недавно канцлер Германии Фридрих Мерц выразил скепсис относительно возможности присоединения Украины к ЕС до 2034 года.

Еврокомиссия не рассматривает приостановку финансирования Украины из-за событий вокруг НАБУ и САП – спикер

Представитель Еврокомиссии сообщил, что вопрос о приостановке финансовой помощи Украине со стороны партнеров из-за событий с НАБУ и САП пока не обсуждался, и неизвестно, будет ли он обсуждаться.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Шаповал
    Микола Шаповал
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Андрій Осаулов
    Андрій Осаулов
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва