В «Укроборонпроме» смена руководства: Гуляк ушел, обязанности гендиректора исполняет Сметанин

Германа Сметанина назначили исполняющим обязанности Генерального директора Укроборонпрома.

Источник фото: Новинарня

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Наблюдательный совет АО «Украинская оборонная промышленность» назначил Германа Сметанина исполняющим обязанности генерального директора компании. Такое решение было принято в связи с переходом предыдущего руководителя Олега Гуляка на другую должность в оборонном секторе.

В компании подчеркнули, что назначение Сметанина основано на его профессиональном опыте, управленческих навыках и стратегическом видении развития отрасли.

В то же время наблюдательный совет объявил открытый конкурс на должность генерального директора, участие в котором смогут принять все квалифицированные кандидаты, включая самого Сметанина.

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