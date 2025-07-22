В Укроборонпромі зміна керівництва: Гуляк пішов, обов’язки гендиректора виконує Сметанін

Германа Сметаніна призначили виконувачем обов’язків Генерального директора Укроборонпрому.

Джерело фото: Новинарня

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Наглядова рада АТ «Українська оборонна промисловість» призначила Германа Сметаніна виконувачем обов’язків генерального директора компанії. Таке рішення ухвалили у зв’язку з переходом попереднього керівника Олега Гуляка на іншу посаду в оборонному секторі.

У компанії наголосили, що призначення Сметаніна базується на його професійному досвіді, управлінських навичках та стратегічному баченні розвитку галузі.

Водночас наглядова рада оголосила відкритий конкурс на посаду генерального директора, участь у якому можуть взяти всі кваліфіковані кандидати, включно зі Сметаніним.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.