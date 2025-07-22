Руслан Кравченко та Василь Малюк під час зустрічі з представниками країн G7 обговорили події навколо НАБУ

Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що міжнародні партнери отримали вичерпні відповіді на всі свої запитання щодо нещодавньої спецоперації по нейтралізації російського впливу на НАБУ.

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Генеральний прокурор Руслан Кравченко разом головою СБУ Василем Малюком і директором ДБР Олексієм Сухачовим поспілкувався з представниками G7.

«Обговорили низку питань: від викорінення корупції і реформи правоохоронних органів, до боротьби з ворогом на передовій і всередині країни — з агентами рф.

Наші міжнародні партнери отримали вичерпні відповіді на всі свої запитання: і щодо роботи правоохоронних органів України в цілому, і щодо нещодавньої спецоперації по нейтралізації російського впливу на НАБУ», зазначив Кравченко.

«Переконаний — довіра і впевненість громадськості у верховенстві права — надважливі. І в цьому наше бачення з міжнародними партнерами співпадає. Вдячний за послідовну підтримку України», - підкреслив він.

Автор: Наталя Мамченко

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