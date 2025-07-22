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Руслан Кравченко и Василий Малюк во время встречи с представителями стран G7 обсудили события вокруг НАБУ

19:40, 22 июля 2025
Генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что международные партнеры получили исчерпывающие ответы на все свои вопросы относительно недавней спецоперации по нейтрализации российского влияния на НАБУ.
Руслан Кравченко и Василий Малюк во время встречи с представителями стран G7 обсудили события вокруг НАБУ
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Генеральный прокурор Руслан Кравченко вместе с главой СБУ Василием Малюком и директором ГБР Алексеем Сухачевым пообщался с представителями G7.

«Обсудили ряд вопросов: от искоренения коррупции и реформы правоохранительных органов до борьбы с врагом на передовой и внутри страны — с агентами рф.

Наши международные партнеры получили исчерпывающие ответы на все свои вопросы: и относительно работы правоохранительных органов Украины в целом, и относительно недавней спецоперации по нейтрализации российского влияния на НАБУ», — отметил рф.

«Убежден — доверие и уверенность общественности в верховенстве права — важнейшие. И в этом наше видение с международными партнерами совпадает. Благодарен за последовательную поддержку Украины», — подчеркнул он.

Автор: Наталя Мамченко

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НАБУ Руслан Кравченко

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