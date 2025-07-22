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В Киеве на Лыбидской женщина за рулем «гелика» вылетела с дороги и врезалась в МАФ — видео

19:35, 22 июля 2025
Женщина за рулем Mercedes-Benz G-Class вылетела с дороги и врезалась в МАФ.
В Киеве на Лыбидской женщина за рулем «гелика» вылетела с дороги и врезалась в МАФ — видео
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В Киеве произошло ДТП с участием внедорожника Mercedes-Benz G-Class. По предварительной информации, женщина-водитель не справилась с управлением, выехала за пределы дороги и врезалась в МАФ. Видео инцидента распространили в соцсетях.

Происшествие случилось на Лыбидской. На опубликованных кадрах видно, как автомобиль уже находится на тротуаре.

Отметим, что только в минувшие выходные, 19 июля, произошел похожий случай — в центре Киева женщина за рулем Mercedes выехала на тротуар и сбила женщину на летней террасе кафе. Тогда в патрульной полиции заявили, что, как выяснилось, за рулем была гражданка, которая никогда не получала водительского удостоверения.

Позже страну всколыхнул еще один случай — сотрудник прокуратуры в Киеве на автомобиле сбил женщину на тротуаре. Это произошло вечером 19 июля в Голосеевском районе столицы.

Водитель наехал на женщину, которая шла по пешеходной зоне на улице Большой Васильковской, и скрылся. Его задержали. Генпрокурор Руслан Кравченко тогда заявил, что берет это дело под личный контроль и будет представлять интересы пострадавшей в суде.

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Киев

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