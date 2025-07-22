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Совет судей определил, кто может участвовать в конкурсе на должности судей КСУ, а кому необходимо предоставить дополнительные документы

19:22, 22 июля 2025
К 7 кандидатам замечаний не возникло, еще 10 должны предоставить дополнительную информацию.
Совет судей определил, кто может участвовать в конкурсе на должности судей КСУ, а кому необходимо предоставить дополнительные документы
Источник фото: РСУ
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Во время заседания Совета судей Украины 22 июля в Киеве было установлено, что семь претендентов на должность судьи Конституционного Суда соответствуют требованиям Конституции Украины и закона «О Конституционном Суде Украины». Еще десяти кандидатам предоставлен дополнительный срок для подачи или уточнения документов.

Соответствие требованиям без замечаний установлено по следующим кандидатам:

  • Ольга Балацкая — судья Ровенского городского суда;
  • Игорь Завальнюк — судья Одесского окружного админсуда;
  • Виталий Затолочный — судья Восьмого апелляционного админсуда;
  • Вера Ковальская — судья Киевского апелляционного суда в отставке;
  • Олеся Никон — судья Хозяйственного суда Львовской области;
  • Петр Салюк — судья Хмельницкого окружного админсуда;
  • Александр Ткаченко — судья Хозяйственного суда Николаевской области в отставке.

В то же время 10 других кандидатов имеют 10 рабочих дней с момента публикации решения на сайте Совета судей для исправления или дополнения документов. Речь идет о:

  • Елизавете Евграфовой — судье Киевского апелляционного суда;
  • Сергее Хопте — судье Верховного Суда в отставке;
  • Викторе Олейнике — судье Днепропетровского окружного админсуда;
  • Анне Мостецкой — судье Тернопольского горрайонного суда;
  • Алексее Клименко — представителе Офиса Генпрокурора;
  • Олеге Федоренко — адвокате АО «Аперио»;
  • Николае Войнаривском — председателе Николаевского райсуда;
  • Викторе Братасюке — судье Тернопольского горрайонного суда в отставке;
  • Виталии Придатке — судье Кролевецкого райсуда Сумской области;
  • Яне Ленгер — профессоре Волынского национального университета им. Леси Украинки.

Также РСУ предложил кандидатам (по желанию) дополнительно предоставить документы, подтверждающие признанный уровень компетентности.

Напомним, конкурс на две должности судей КСУ по квоте съезда судей был объявлен решением РСУ №25 от 2 июня 2025 года. Прием документов проходил с 3 июня по 2 июля включительно.

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КСУ РСУ конкурс

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