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Рада суддів визначила, хто може взяти участь у конкурсі на посади суддів КСУ, а кому необхідно надати додаткові документи

19:22, 22 липня 2025
До 7 кандидатів зауважень не виникло, а ще 10 кандидатів мають надати додаткову інформацію.
Рада суддів визначила, хто може взяти участь у конкурсі на посади суддів КСУ, а кому необхідно надати додаткові документи
Джерело фото: РСУ
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Під час засідання Ради суддів України 22 липня у Києві було визначено, що семеро претендентів на посаду судді Конституційного Суду відповідають вимогам Конституції України та закону «Про Конституційний Суд України». Ще десять кандидатів отримали додатковий строк для подання або уточнення документів.

Відповідність вимогам без зауважень встановлена щодо таких кандидатів:

  1. Ольга Балацька — суддя Рівненського міського суду;
  2. Ігор Завальнюк — суддя Одеського окружного адмінсуду;
  3. Віталій Затолочний — суддя Восьмого апеляційного адмінсуду;
  4. Віра Ковальська — суддя Київського апеляційного суду у відставці;
  5. Олеся Никон — суддя Господарського суду Львівської області;
  6. Петро Салюк — суддя Хмельницького окружного адмінсуду;
  7. Олександр Ткаченко — суддя Господарського суду Миколаївської області у відставці.

Водночас 10 інших кандидатів мають 10 робочих днів із моменту публікації рішення на сайті РСУ для виправлення чи доповнення документів. Йдеться про:

  • Єлизавету Євграфову — суддю Київського апеляційного суду;
  • Сергія Хопту — суддю Верховного Суду у відставці;
  • Віктора Олійника — суддю Дніпропетровського окружного адмінсуду;
  • Анну Мостецьку — суддю Тернопільського міськрайонного суду;
  • Олексія Клименка — представника Офісу Генпрокурора;
  • Олега Федоренка — адвоката АО «Аперіо»;
  • Миколу Войнарівського — голову Миколаївського райсуду;
  • Віктора Братасюка — суддю Тернопільського міськрайонного суду у відставці;
  • Віталія Придатка — суддю Кролевецького райсуду Сумської області;
  • Яну Ленгер — професорку Волинського національного університету ім. Лесі Українки.

Також РСУ запропонувала кандидатам (за бажанням) надати додаткові документи, що підтверджують визнаний рівень компетентності.

Нагадаємо, конкурс на дві посади суддів КСУ за квотою з’їзду суддів було оголошено рішенням РСУ №25 від 2 червня 2025 року. Прийом документів тривав з 3 червня по 2 липня включно.

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КСУ РСУ конкурс

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