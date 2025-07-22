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У СБУ підкреслили визнання судом обґрунтованості матеріалів, зібраних у підсумку «спецоперації з нейтралізації впливу кремля на НАБУ»

19:04, 22 липня 2025
СБУ також знов наголосила на зв’язках керівника підрозділу детективів НАБУ Олександра Скомарова, який був кандидатом на директора БЕБ, з нардепом Христенко.
У СБУ підкреслили визнання судом обґрунтованості матеріалів, зібраних у підсумку «спецоперації з нейтралізації впливу кремля на НАБУ»
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Суд визнав обґрунтованість матеріалів СБУ та Офісу Генпрокурора щодо співробітників НАБУ і відправив обох посадовців Бюро під арешт. Про це зазначає СБУ. Також у СБУ знов наголосили на зв’язках керівника підрозділу детективів НАБУ Олександра Скомарова, який був кандидатом на директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) і на очільника НАЗК, з нардепом Христенко.

«Вивчивши матеріали Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора, суд взяв під арешт обидвох співробітників НАБУ, яких вчора затримано за підозрою у роботі на російські спецслужби і торгівлю з рф.

Судова інстанція обрала найсуворішу міру запобіжного заходу для фігурантів, чим визнала обґрунтованість доказової бази, яку СБУ та ОГП зібрали щодо посадовців одного із антикорупційних органів України.

Термін тримання під вартою для обох фігурантів складатиме 60 днів без права внесення застави.

Нагадаємо, що вчора Служба безпеки та ОГП провели спільну спецоперацію з нейтралізації впливу кремля на НАБУ. Протягом дня проведено десятки слідчих та процесуальних дій стосовно фігурантів та пов’язаних з ними осіб», зазначили у СБУ.

За результатами комплексних заходів підозру отримали двоє чинних посадовців Бюро:

  • співробітник Центрального апарату НАБУ, який, за даними слідства, працює в найелітнішому закритому підрозділі «Д-2» та шпигував для російської спецслужби;
  • один з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, який, за матеріалами справи, має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з рф.

Також у СБУ нагадали, що «під час документування російського впливу на Бюро заочну підозру отримав чинний народний депутат від нині забороненої партії ОПЗЖ Федір Христенко»,

Як встановило розслідування, цей парламентар був топовим агентом фсб рф (резидентом) і відповідав за посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

«Одним із його зв’язків був керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров, з яким Христенко перебуває у тісному контакті. Зафіксовано, як у 2022 році під час повномасштабного вторгнення дружина Скомарова виїжджала за кордон на автомобілі, що належав дружині Христенка.

Скомаров брав участь у конкурсі на очільника ще одного правоохоронного органу України – Бюро економічної безпеки. Слідство встановило, що у разі виграшу конкурсу, український олігарх Ігор Коломойський сподівався, що Скомаров, як новий керівник БЕБ, сприятиме закриттю кримінального провадження щодо нього. Відповідна інформація підтверджена доказами листування Коломойського з одним зі своїх підлеглих.

Утім, Коломойський – не єдиний олігарх, якому намагався допомогти агент фсб Христенко. Задокументовано, що детективи НАБУ допомогли у втечі ще одному українському бізнесмену, бізнес-партнеру Ігоря Коломойського - Геннадію Боголюбову.

Зокрема, два співробітники Бюро, підлеглі Скомарова, супроводжували олігарха-втікача під час перетину ним державного кордону України: вони знаходилися у сусідньому купе поїзда «для підстраховки». Відповідну «спецоперацію», за даними слідства, також організував Федір Христенко», підкреслили у СБУ.

Під час обшуків за адресами проживання депутата від забороненої партії ОПЗЖ Христенка знайшли матеріали кримінальних проваджень НАБУ, зокрема документи негласного стеження за фігурантами, а також анкети кандидатів у детективи Бюро, що свідчить про російський вплив та системні витоки інформації з антикорупційного відомства.

Наразі за всіма викрити фактами фігуранти отримали підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
  • ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);
  • ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї);
  • ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує від 12 років тюрми до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Заходи відбуваються за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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СБУ

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