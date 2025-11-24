Мінекономіки готує велику реформу: наглядові ради держкомпаній чекають зміни

В уряді анонсують оновлення системи корпоративного управління.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства анонсувало оновлення системи корпоративного управління, спрямоване на підвищення прозорості відбору членів наглядових рад. Про це заявила заступниця міністра Анна Артеменко під час спілкування з журналістами.

За її словами, відомство вже підготувало проєкт змін до постанов №142, №143 і №777.

«Пропонується удосконалити порядок обрання та призначення членів наглядових рад. Зокрема, будуть посилені кваліфікаційні вимоги до кандидатів, а також ще низка додаткових технічних змін. Це все має посилити прозорість відбору», — зазначила Артеменко.

Вона уточнила, що ці нововведення мають забезпечити більшу ефективність процесу відбору членів наглядових рад.

Наступний етап — оновлення статутів державних компаній

Наступним кроком удосконалення системи корпоративного управління має стати оновлення статутів держкомпаній. Також буде внесена норма, за якою ключові рішення та призначення голови правління ухвалюватимуться простою більшістю голосів, а не кваліфікованою, як це було раніше.

Як пише Укрінформ, у міністерстві наголосили, що всі запропоновані зміни узгоджені з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Зауважимо, що Кабінет Міністрів затвердив план дій щодо оновлення складу наглядових рад і виконавчих органів державних компаній паливно-енергетичного комплексу. Як повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, ключова мета реформи — формування нового професійного менеджменту.

Які компанії оновлять керівні органи

План дій передбачає:

НАЕК «Енергоатом» — формування нового складу наглядової ради. НАК «Нафтогаз» — конкурсний добір членів наглядової ради, формування виконавчих органів Групи («Укргазвидобування», «Укрнафта», «Газорозподільчі мережі України»). «Укргідроенерго» — призначення державного представника до наглядової ради та проведення конкурсу на голову виконавчого органу. Оператор ГТС України — оновлення державного представника у наглядовій раді та завершення конкурсу на голову виконавчого органу. НЕК «Укренерго» — оновлення державного представника у наглядовій раді. ПАТ «Центренерго», ЕКУ, Розподільчі та Регіональні електричні мережі, Нижньодністровська ГЕС, Кременчуцька ТЕЦ — формування нових наглядових рад. «Гарантований покупець» — трансформація в акціонерне товариство та створення нової наглядової ради. Оновлення статутів, положень про наглядові ради та принципів їх формування — відповідно до керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного управління держпідприємствами.

Координація всієї роботи покладена на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Прем’єр-міністр наголосила, що про прогрес уряд звітуватиме регулярно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.