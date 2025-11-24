  1. В Украине

Минэкономики готовит большую реформу: наблюдательные советы госкомпаний ждут изменения

11:30, 24 ноября 2025
В правительстве анонсируют обновление системы корпоративного управления.
Минэкономики готовит большую реформу: наблюдательные советы госкомпаний ждут изменения
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства анонсировало обновление системы корпоративного управления, направленное на повышение прозрачности отбора членов наблюдательных советов. Об этом заявила заместитель министра Анна Артеменко во время общения с журналистами.

По ее словам, ведомство уже подготовило проект изменений к постановлениям №142, №143 и №777.

«Предлагается усовершенствовать порядок избрания и назначения членов наблюдательных советов. В частности, будут усилены квалификационные требования к кандидатам, а также еще ряд дополнительных технических изменений. Все это должно усилить прозрачность отбора», — отметила Артеменко.

Она уточнила, что эти нововведения должны обеспечить большую эффективность процесса отбора членов наблюдательных советов.

Следующий этап — обновление уставов государственных компаний

Следующим шагом усовершенствования системы корпоративного управления должно стать обновление уставов госкомпаний. Также будет внесена норма, согласно которой ключевые решения и назначение председателя правления будут приниматься простым большинством голосов, а не квалифицированным, как это было раньше.

Как пишет Укринформ, в министерстве подчеркнули, что все предложенные изменения согласованы с Международным валютным фондом (МВФ) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Отметим, что Кабинет Министров утвердил план действий по обновлению состава наблюдательных советов и исполнительных органов государственных компаний топливно-энергетического комплекса. Как сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко, ключевая цель реформы — формирование нового профессионального менеджмента.

Какие компании обновят руководящие органы
План действий предусматривает:

  1. НАЭК «Энергоатом» — формирование нового состава наблюдательного совета.
  2. НАК «Нафтогаз» — конкурсный отбор членов наблюдательного совета, формирование исполнительных органов Группы («Укргазвыдобування», «Укрнафта», «Газораспределительные сети Украины»).
  3. «Укргидроэнерго» — назначение государственного представителя в наблюдательный совет и проведение конкурса на главу исполнительного органа.
  4. Оператор ГТС Украины — обновление государственного представителя в наблюдательном совете и завершение конкурса на главу исполнительного органа.
  5. НЭК «Укрэнерго» — обновление государственного представителя в наблюдательном совете.
  6. ПАО «Центрэнерго», ЭКУ, Распределительные и Региональные электрические сети, Нижнеднестровская ГЭС, Кременчугская ТЭЦ — формирование новых наблюдательных советов.
  7. «Гарантированный покупатель» — трансформация в акционерное общество и создание нового наблюдательного совета.
  8. Обновление уставов, положений о наблюдательных советах и принципов их формирования — в соответствии с руководящими принципами ОЭСР по корпоративному управлению госпредприятиями.

Координация всей работы возложена на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Премьер-министр подчеркнула, что о прогрессе правительство будет отчитываться регулярно.

