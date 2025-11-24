  1. Суспільство

24 листопада – яке сьогодні свято та головні події

09:24, 24 листопада 2025
24 листопада відзначають Всесвітній день сіамських близнюків.
24 листопада – яке сьогодні свято та головні події
Фото: objectiv.tv
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

24 листопада в Україні та світі відзначають Всесвітній день сіамських близнюків, Всесвітній день еволюції та Всесвітній день моржа.

Церковне свято

Православна церква вшановує пам’ять святої великомучениці Катерини — дочки правителя Олександрії Єгипетської, яка прийняла християнство, відмовилася від шлюбу з язичником і була страчена імператором Максиміаном. Її мощі зберігаються в монастирі святої Катерини на Синаї.

Також згадують великомученика Меркурія — римського воєначальника III століття, який після явлення янгола прийняв хрещення й був обезголовлений за віру імператором Декієм.

Історичні події цього дня

  • 1994 — в Україні розпочала роботу місія ОБСЄ.
  • 2004 — ЦВК оприлюднила офіційні результати президентських виборів, переможцем визнано Віктора Януковича.
  • 2015 — бійці Вільної сирійської армії збили російський вертоліт поблизу Латакії.
  • 2015 — турецькі ВПС збили російський Су-24, що порушив повітряний кордон.

Іменини

Григорій, Євген, Іван, Марк, Михайло, Олександр, Олексій, Катерина.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

яке сьогодні свято свято

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кожен українець зможе мати свій власний герб: в Цивільний кодекс введуть новий інструмент ідентичності

Оновлений Цивільний кодекс відкриє шлях для офіційної реєстрації особистих і родових гербів, захищаючи їх від копіювання і підробок

Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Бронь без обліку — нікчемна: суд у Запоріжжі зупинив незаконне вручення повістки

Після розгляду матеріалів суд визнав дії ТЦК щодо вручення повістки протиправними.

Верховний Суд роз’яснив порядок обчислення строку на оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця

КЦС ВС поставив крапку в дискусіях щодо того, який строк застосовується при оскарженні рішень, дій або бездіяльності державного виконавця: 10 календарних днів чи 10 робочих.

Двічі переміг ПФУ: у Харкові колишній військовий повторно виграв позов і повернув десятки тисяч недоплачених гривень

Харківський пенсіонер домігся справедливості у двох судах, довівши протиправність обмеження пенсії максимальним розміром.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]