24 листопада – яке сьогодні свято та головні події

Фото: objectiv.tv

24 листопада в Україні та світі відзначають Всесвітній день сіамських близнюків, Всесвітній день еволюції та Всесвітній день моржа.

Церковне свято

Православна церква вшановує пам’ять святої великомучениці Катерини — дочки правителя Олександрії Єгипетської, яка прийняла християнство, відмовилася від шлюбу з язичником і була страчена імператором Максиміаном. Її мощі зберігаються в монастирі святої Катерини на Синаї.

Також згадують великомученика Меркурія — римського воєначальника III століття, який після явлення янгола прийняв хрещення й був обезголовлений за віру імператором Декієм.

Історичні події цього дня

1994 — в Україні розпочала роботу місія ОБСЄ.

2004 — ЦВК оприлюднила офіційні результати президентських виборів, переможцем визнано Віктора Януковича.

2015 — бійці Вільної сирійської армії збили російський вертоліт поблизу Латакії.

2015 — турецькі ВПС збили російський Су-24, що порушив повітряний кордон.

Іменини

Григорій, Євген, Іван, Марк, Михайло, Олександр, Олексій, Катерина.

