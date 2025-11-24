  1. Общество

24 ноября – какой сегодня праздник и главные события

09:24, 24 ноября 2025
24 ноября отмечают Всемирный день сиамских близнецов.
Фото: objectiv.tv
24 ноября в Украине и мире отмечают Всемирный день сиамских близнецов, Всемирный день эволюции и Всемирный день моржа.

Церковный праздник

Православная церковь чтит память святой великомученицы Екатерины — дочери правителя Александрии Египетской, которая приняла христианство, отказалась от брака с язычником и была казнена императором Максимианом. Ее мощи хранятся в монастыре святой Екатерины на Синае.

Также вспоминают великомученика Меркурия — римского военачальника III века, который после явления ангела принял крещение и был обезглавлен за веру императором Декием.

Исторические события этого дня

  • 1994 — в Украине начала работу миссия ОБСЕ.
  • 2004 — ЦИК обнародовала официальные результаты президентских выборов, победителем признан Виктор Янукович.
  • 2015 — бойцы Свободной сирийской армии сбили российский вертолет вблизи Латакии.
  • 2015 — турецкие ВВС сбили российский Су-24, нарушивший воздушную границу.

Именины

Григорий, Евгений, Иван, Марк, Михаил, Александр, Алексей, Екатерина.

