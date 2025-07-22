В СБУ подчеркнули признание судом обоснованности материалов, собранных в результате «спецоперации по нейтрализации влияния кремля на НАБУ»

СБУ также вновь акцентировала внимание на связях руководителя подразделения детективов НАБУ Александра Скомарова, который был кандидатом на главу БЭБ, с нардепом Христенко.

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Суд признал обоснованность материалов СБУ и Офиса Генерального прокурора в отношении сотрудников НАБУ и отправил обоих чиновников Бюро под арест. Об этом заявили в СБУ. Также в СБУ снова указали на связи руководителя подразделения детективов НАБУ Александра Скомарова, который претендовал на должность главы Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Национального агентства по предотвращению коррупции (НАЗК), с нардепом Христенко.

«Изучив материалы Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора, суд взял под арест обоих сотрудников НАБУ, задержанных вчера по подозрению в работе на российские спецслужбы и торговле с РФ.

Судебная инстанция избрала самую строгую меру пресечения для фигурантов, чем признала обоснованность доказательной базы, собранной СБУ и ОГП в отношении чиновников одного из антикоррупционных органов Украины.

Срок содержания под стражей для обоих фигурантов составит 60 суток без права внесения залога.

Напомним, что вчера Служба безопасности и ОГП провели совместную спецоперацию по нейтрализации влияния кремля на НАБУ. В течение дня было проведено десятки следственных и процессуальных действий в отношении фигурантов и связанных с ними лиц», — отметили в СБУ.

По результатам комплексных мероприятий подозрение получили двое действующих чиновников Бюро:

сотрудник Центрального аппарата НАБУ, который, по данным следствия, работает в самом элитном закрытом подразделении «Д-2» и шпионил для российской спецслужбы;

один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, который, согласно материалам дела, имеет контакты с представителями страны-агрессора и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ.

Также в СБУ напомнили, что «во время документирования российского влияния на Бюро заочное подозрение получил действующий народный депутат от ныне запрещенной партии ОПЗЖ Федор Христенко».

Как установило расследование, этот парламентарий был одним из ведущих агентов фсб рф (резидентом) и отвечал за усиление российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

«Одним из его связей был руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров, с которым Христенко находится в тесном контакте. Зафиксировано, как в 2022 году во время полномасштабного вторжения жена Скомарова выехала за границу на автомобиле, принадлежащем жене Христенко.

Скомаров участвовал в конкурсе на главу еще одного правоохранительного органа Украины — Бюро экономической безопасности. Следствие установило, что в случае победы в конкурсе украинский олигарх Игорь Коломойский рассчитывал, что Скомаров, как новый руководитель БЭБ, поспособствует закрытию уголовного производства в отношении него. Соответствующая информация подтверждена доказательствами переписки Коломойского с одним из его подчиненных.

Однако Коломойский — не единственный олигарх, которому пытался помочь агент фсб Христенко. Задокументировано, что детективы НАБУ помогли в бегстве еще одному украинскому бизнесмену, бизнес-партнеру Игоря Коломойского — Геннадию Боголюбову.

В частности, два сотрудника Бюро, подчиненные Скомарова, сопровождали олигарха-беглеца во время пересечения им государственной границы Украины: они находились в соседнем купе поезда «для подстраховки». Эту «спецоперацию», по данным следствия, также организовал Федор Христенко», — подчеркнули в СБУ.

Во время обысков по адресам проживания депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Христенко были найдены материалы уголовных производств НАБУ, в частности документы негласного наблюдения за фигурантами, а также анкеты кандидатов в детективы Бюро, что свидетельствует о российском влиянии и системных утечках информации из антикоррупционного ведомства.

В настоящее время по всем выявленным фактам фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

ст. 111-2 (содействие государству-агрессору);

ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим к ней доступ);

ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Продолжается расследование с целью установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Мероприятия проводятся под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

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